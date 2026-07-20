Condenado no Brasil, Eduardo Bolsonaro recebe green card do governo Trump

Ex-parlamentar, Eduardo foi condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão por articulação junto de sanções contra autoridades brasileiras junto ao governo dos EUA

Green card concedido ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (Reprodução)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teve green card concedido, neste mês, pelo governo de Donald Trump para ele, sua esposa Heloísa Wolf Bolsonaro e os dois filhos do casal, Geórgia e Jair Henrique. O green card garante a residência permanente de um cidadão estrangeiro nos EUA, assegurando o direito de viver, trabalhar e estudar no país - sendo vedado apenas o direito ao voto. Cinco anos após a data impressa na concessão do documento, é possível pedir a cidadania estadunidense.

As informações sobre o green card de Eduardo foram divulgadas inicialmente pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira (20). Já a obtenção do documento pelos familiares do ex-parlamentar foram reveladas pelo portal Metrópoles.

Os fatos foram confirmados à imprensa pelo influenciador bolsonarista e jornalista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo. Segundo ele, o pedido para obtenção do documento foi feito há mais de um ano. O influenciador ainda afirmou que o amigo, agora, "está protegido pela Constituição americana".

"Qualquer ação de perseguição ou censura, por exemplo, contra ele, pode se inserir no mesmo contexto das ações que já levaram a sanções dos EUA ao Brasil", defendeu o influenciador, que também reside em solo norte-americano.

Autoexilado nos EUA desde fevereiro de 2025, Eduardo Bolsonaro se mudou com a família logo após virar alvo de processos no Supremo Tribunal Federal (STF). Em junho, ele foi condenado, pela Suprema Corte, a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de coação no curso do processo, que reconheceu seu papel ativo nas articulações que resultaram em sanções do governo Trump contra autoridades brasileiras, em meio ao julgamento de seu pai.

Em 2025, Donald Trump oficializou o primeiro tarifaço sobre produtos brasileiros alegando uma perseguição do Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela tentativa de golpe de Estado em setembro daquele ano. Na semana passada, o governo do republicano confirmou novas tarifas — de 25% —, que devem entrar em vigor nesta quarta-feira (22).