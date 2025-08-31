Vocalista do Green Day chama Donald Trump de "um completo idiota"

Vocalista do Green Day diz que Donald Trump é "um completo idiota" (Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - MANDEL NGAN / AFP)

O vocalista do Green Day, Billie Joe Armstrong, voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista publicada nesta sexta-feira (29/8) pela edição argentina da revista Rolling Stone, o músico classificou o líder norte-americano como “um completo idiota”.

Ao comentar o impacto de American Idiot, um dos maiores sucessos da banda, Armstrong disse que a canção permanece atual.

“O problema de músicas como ‘American Idiot’ é que, nos Estados Unidos, elas se tornam mais verdadeiras com o tempo. Originalmente, essa música foi escrita sobre a presidência de George W. Bush. Mas acho que tem ainda mais peso com a presidência de Donald Trump: uma pessoa claramente incapaz de liderar o país… Ele é um completo idiota”, ressaltou.