Izabel Urquiza reconhece legado de Michelle Bolsonaro: "Teve um papel decisivo"

De acordo com Izabel Urquiza, o impacto da gestão de Michelle à frente do PL Mulher é inegável

Izabel Urquiza, presidente estadual do PL Mulher (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Presente na convenção do Partido Liberal (PL-PE) nesta terça-feira (4), Izabel Urquiza, presidente estadual do PL Mulher, enfatizou o compromisso da legenda com a ampliação da participação feminina nos espaços de poder e reconheceu a trajetória de Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado, no núcleo nacional.

Afastando qualquer ruído na estrutura partidária, após a divulgação de um vídeo em que a ex-primeira-dama fez críticas aos rumos do PL e afirmou ter sido maltratada pelo enteado e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, Urquiza enfatizou que o impacto da gestão de Michelle à frente do PL Mulher é inegável e transformou a dinâmica de engajamento político de brasileiras, especialmente donas de casa e aquelas que eram distantes do tema.

"Independentemente de as pessoas gostarem ou discordarem do trabalho que ela fez ao longo do período em que esteve à frente, é fato que muitas mulheres, donas de casa, pessoas que nunca estiveram na política, se sentiram motivadas a se inserir. Então, gostando ou não, ela teve um papel decisivo na participação da mulher no cenário político e levantou o PL Mulher."

Ao Diario, Izabel Urquiza relatou que, em reunião recente com as presidentes estaduais do PL Mulher, a própria Michelle Bolsonaro deixou diretrizes claras para o movimento: "deem continuidade ao trabalho que foi feito". Ainda de acordo com a presidente estadual, a legenda está comprometida com a ampliação da participação feminina na Câmara e Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"O nosso compromisso, enquanto presidente do PL Mulher, vai ser cada dia mais valorizar e trabalhar para que mais mulheres se insiram nesse cenário político, tendo vez e voz nas decisões que impactam diretamente a sociedade."

Na conjuntura estadual, segundo Urquiza, o PL projeta uma participação ativa e robusta. Questionada sobre possíveis apoios políticos, como à governadora Raquel Lyra, ela ponderou que o posicionamento oficial sobre alianças e palanques cabe ao presidente estadual da legenda, Anderson Ferreira.