Lula lidera em Pernambuco com 57% e Flávio Bolsonaro soma 22%, aponta Datafolha

O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o presidente teria 61% das intenções de voto em Pernambuco, contra 27% do senador.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula também lidera, com 47% das citações (Foto: Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga a corrida presidencial em Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31). No cenário estimulado de primeiro turno, o petista aparece com 57% das intenções de voto entre os eleitores pernambucanos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 22%.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante), com 2% cada. Romeu Zema (Novo), Cabo Daciolo (Mobiliza), Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1% cada. Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) foram citados, mas não alcançaram 1%, enquanto Hertz Dias (PSTU) não pontuou. Brancos, nulos e nenhum somam 9%, e 3% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula também lidera, com 47% das citações, ante 45% registrados no levantamento anterior, realizado em maio. Flávio Bolsonaro aparece com 13%, índice inferior aos 15% da pesquisa anterior.

Ronaldo Caiado, Renan Santos e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram citados por 1% dos entrevistados cada. Outros nomes e respostas somam 4%. O percentual de eleitores que não souberam responder caiu de 27% para 25%, enquanto brancos, nulos e nenhum passaram de 7% para 8%.

O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o presidente teria 61% das intenções de voto em Pernambuco, contra 27% do senador. Brancos, nulos e nenhum representam 10% das respostas, enquanto 2% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Rejeição

O levantamento mediu ainda os índices de rejeição dos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro é o mais rejeitado, citado por 56% dos entrevistados como um nome em que não votariam de jeito nenhum. Lula aparece em seguida, com 31%. Os demais pré-candidatos registram índices de rejeição inferiores a 11%.

A pesquisa ouviu 1.022 eleitores em 44 municípios pernambucanos entre os dias 28 e 30 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números PE-04519/2026 e BR-07601/2026.

