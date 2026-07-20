Bivar ressalta aliança com PT e explica rompimento com Bolsonaro: "Tinha planos golpistas"
O deputado Luciano Bivar foi escolhido pelo diretório estadual do PT como primeiro suplente na chapa do senador Humberto Costa
Publicado: 20/07/2026 às 12:46
Luciano Bivar (MDB) (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Aprovado pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores como primeiro suplente na chapa do senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição em 2026, Luciano Bivar (MDB) ressalta a união com PSB e PT e afirma que estará presente no palanque de João Campos e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL) terá indicação encaminhada à convenção da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, na tarde desta segunda-feira (20). Ao Diario de Pernambuco, o deputado federal salienta que a reeleição de Humberto é o que "há de melhor no quadro político".
Na análise de Bivar, a atual conjuntura política apresenta fragilidades. "Essa eleição é muito importante porque será uma escolha entre a democracia e o autoritarismo, a ideologia e a alienação, a boa política e o fisiologismo, a soberania e a subserviência. Enfim, uma série de valores que jamais defenderíamos com tanta convicção", afirmou.
Embora o parlamentar fale em "convicção" na formação da chapa com o petista, a indicação soa, para alguns aliados, contraditória devido ao recente alinhamento político-partidário com o ex-presidente Bolsonaro. Ao Diario, o deputado declarou que ficou "assustado" ao perceber que o ex-mandatário "tinha planos golpistas".
Segundo ele, essa percepção foi no segundo ano da gestão bolsonarista. "Escrevi até um livro, 'Democracia acima de Tudo', publicado nacionalmente sobre tudo isso pela Editora Scortecci em 2024. Suas falas e gestos que demonstravam inequívoca conclusão".