PSB e MDB divulgam datas das convenções partidárias em Pernambuco

O evento do MDB será na ALEPE, enquanto o PSB oficializará as candidaturas no o Clube Internacional

João Campos (Foto: Divulgação/João Campos)

O PSB e o MDB de Pernambuco divulgaram, nesta sexta-feira (10), as datas das convenções partidárias. Segundo o edital, os dias 1 e 2 de agosto foram reservados pelo PSB para a realização do congresso estadual para as eleições de 2026. O evento será no Clube Internacional, na Zona Oeste da capital pernambucana, com início previsto às 8h no primeiro dia e término às 18h no segundo momento.

Ainda de acordo com a normativa, a ordem do dia contempla, entre outras deliberações, oficializar candidatos a governador, vice-governador e deputados, além da indicação dos representantes e delegados do Partido.

A expectativa é que o pré-candidato ao governo de Pernambuco João Campos compareça apenas no primeiro dia de convenção. Nos bastidores, comenta-se que o ex-prefeito do Recife deve participar, no dia 2 de agosto, da convenção do PT, em que será oficializada a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também de Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente.

Já o diretório estadual do MDB definiu o dia 25 de julho para o encontro que vai escolher os candidatos para compor a chapa majoritária da legenda. Ainda conforme a normativa, assinada pelo presidente estadual do MDB, Raul Henry, o evento será na Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), na área central do Recife.