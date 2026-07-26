PSD oficializa chapa de Caiado para presidência e Kassab como vice

Legenda vai às urnas com uma chapa puro sangue, ou seja, quando titular e vice pertencem ao mesmo partido, sem nenhuma aliança ou coligações com outras siglas partidárias

Senador Ronaldo Caiado se posicionou quanto à decisão do juiz federal Sérgio Moro. Foto: YouTube/Reprodução (YouTube/Reprodução)





Em convenção na manhã deste domingo (26), o Partido Social Democrático (PSD) oficializou Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, como candidato à presidência da República pelo partido em evento em São Paulo.

A legenda vai às urnas com uma chapa puro sangue. O presidente do partido, Gilberto Kassab, é o vice. Uma chapa puro sangue ocorre quando titular e vice pertencem ao mesmo partido, sem nenhuma aliança ou coligações com outras siglas partidárias.

Caiado, de 76 anos, é médico ortopedista e construiu sua carreira política em Goiás. Foi deputado federal por cinco mandatos, senador e governou o Estado de 2019 até março deste ano.

O candidato do PSD tem aparecido nos levantamentos em torno dos 3% e em quarto lugar, atrás do novato líder do partido Missão, Renan Santos, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).



