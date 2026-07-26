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JUSTIÇA

Fachin repudia fala de Milei contra Moraes e reafirma autonomia do STF

Presidente argentino chamou ministro de "lixo careca"

Agência Brasil

Publicado: 26/07/2026 às 09:01

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Edson Fachin/ AFP

Edson Fachin ( AFP)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, divulgou uma nota oficial em que classifica como “referência desrespeitosa” a declaração do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em discurso na convenção nacional do PL, em São Paulo, Milei se referiu a Moraes como "lixo careca" por não ter autorizado visita a Jair Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

“Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”, disse Fachin, em nota.

Veja também:

Além de participar da convenção do PL, na qual foi oficializada a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, Javier Milei esteve neste sábado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de SP.

Recebido pelo governador Tarcísio de Freitas, o presidente argentino foi condecorado com a Ordem do Ipiranga, concedida pelo estado a personalidades que prestaram serviços relevantes à população.

Fachin , Milei , moraes , stf
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