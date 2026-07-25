Técnico do Santa Cruz lamenta derrota e cita dificuldades de imposição em casa: "Característica da competição"

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Paulo Paiva / FPF)

O Santa Cruz viu sua boa fase na Série C ser freada neste sábado (25) após a derrota para o Figueirense por 1 a 0. A Cobra Coral voltou a ser derrotada em casa, como já havia ocorrido contra o Ypiranga-RS, após três triunfos consecutivos na competição.

Após o jogo, o técnico Cristian de Souza lamentou o resultado negativo, sobretudo pela mobilização da torcida para o jogo. O comandante tricolor citou a dificuldade de se impor como mandante na Terceirona e admitiu pouca produção ofensiva de sua equipe para superar a defesa montada pelo clube catarinense.

“Infelizmente, a gente não conseguiu confirmar o resultado na frente deles. Eles (torcedores) tiveram um comportamento exemplar, apoiaram até o final e fica o nosso pedido de desculpas por não ter devolvido com três pontos. A dificuldade de propor e jogar em casa, mais uma vez, ela apareceu”, iniciou Cristian de Souza.

“Erramos em uma cobertura e acabamos tomando o gol de pênalti. Aí fica a dificuldade de entrar no adversário que baixa o seu bloco. A estatística traduz a dificuldade que a nossa equipe tem de propor o jogo dentro dos seus domínios, isso é muito claro. Mas também é uma característica da competição. Não escondo que a questão ofensiva é o nosso desafio desde que cheguei aqui”, concluiu.

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