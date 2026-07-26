Chuvas no RS deixam 682 desalojados; temporais podem acumular 200 mm em 48 horas

Chuvas já afetam 207 municípios, e autoridades alertam para risco de alagamentos, deslizamentos e novas inundações

Chuvas no RS deixam 682 desalojados (Reprodução)

O número de pessoas desalojadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu de 568 para 682, segundo nova atualização da Defesa Civil Estadual. O acréscimo de 114 pessoas ocorre enquanto o Estado se prepara para outra rodada de temporais, com possibilidade de acumulados de até 200 milímetros em 48 horas.

O levantamento aponta moradores fora de casa em 47 municípios. Arroio dos Ratos, com 100 desalojados, aparece na situação mais crítica, seguido por Eldorado do Sul, com 90; Porto Xavier, com 84; e Iraí, com 80. Juntas, as quatro cidades concentram mais da metade do total registrado no Estado.

As chuvas já provocaram danos em ao menos 207 municípios. Entre as ocorrências estão alagamentos, inundações, bloqueios de rodovias e estradas, danos em pontes e pontilhões, deslizamentos de terra, interrupções no fornecimento de energia elétrica e residências atingidas.

Alerta para tempestades e inundação de rios

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil prevê tempestades isoladas neste domingo, 26, com possibilidade de granizo e chuva moderada a pontualmente forte no Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte.

O risco aumenta entre segunda-feira, 27, e terça-feira, 28. Segundo o órgão, as tempestades poderão provocar granizo de grande porte, rajadas de vento acima de 90 km/h e chuva intensa, especialmente nas regiões Oeste, Campanha, Centro, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, Vales, Serra e Litoral.

Os acumulados podem superar 120 milímetros em um curto intervalo principalmente na terça-feira, e chegar a 200 milímetros em 48 horas. A Defesa Civil ressalta, porém, que ainda há incerteza sobre a localização da faixa que receberá os maiores volumes.

Apesar da tendência geral de estabilidade ou redução dos níveis, estações de monitoramento dos rios Uruguai e Jacuí permanecem acima da cota de inundação.

A Defesa Civil alerta que as novas chuvas poderão provocar cheias em arroios e rios menores, além de alagamentos em áreas urbanas. Os níveis devem continuar elevados no Baixo Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana, e no Rio Jacuí, de Dona Francisca até o Delta.

Em Alegrete, o Rio Ibirapuitã está na cota de alerta e próximo do nível de inundação. A recomendação é acompanhar os avisos oficiais e evitar áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos.

