Santa Cruz perde para o Figueirense na Arena e freia boa fase na Série C

Partida entre Santa Cruz x Figueirense (Paulo Paiva / FPF)

O Santa Cruz foi derrotado pelo Figueirense por 1 a 0 neste sábado (25) e teve a boa fase freada na Série C do Campeonato Brasileiro. Diante de um bom público na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral voltou a ser derrotada em casa, em partida válida pela 15ª rodada da primeira fase.

O gol solitário da partida foi marcado por Emerson Galego, que fez valer a lei do ex e converteu pênalti com categoria aos 37 minutos do primeiro tempo.

O resultado não alterou momentaneamente a posição do Tricolor do Arruda, que segue como 3º colocado, com 24 pontos, mas ainda terá que esperar o andamento da rodada. O Figueirense, por sua vez, subiu para a 11ª posição, com 20 pontos.

O próximo compromisso do Santa Cruz será contra o Botafogo-PB, no dia 8 de agosto, fora de casa. O clube catarinense encara a Ferroviária na mesma data, atuando em seus domínios.

O jogo



Atuando diante de sua torcida, o Santa Cruz iniciou o jogo buscando fazer forte pressão sobre o Figueirense. Com quatro minutos, o zagueiro Edson Miranda já levou perigo no jogo aéreo. O clube catarinense respondeu e também ameaçou em cabeçada de Raynan, aos sete.



Com mais posse de bola, a Cobra Coral criou outra boa oportunidade com 10 minutos de jogo, quando Everaldo cobrou falta fechada por cima do gol. O Santa Cruz seguiu sendo perigoso no jogos aéreo e teve nova chance com Edson Miranda, que viu o defensor do Figueirense cortar próximo a linha do gol.



Ao decorrer da primeira etapa, o jogo foi aumentando de temperatura. As divididas começaram a ser protagonistas do duelo, com o volume ofensivo diminuindo de ambos os lados.



O Tricolor do Arruda diminuiu a forte intensidade que iniciou a partida. Aos poucos, o Figueirense foi levando mais perigo ao gol da equipe mandante. Foi quando aos 35 minutos, em jogada em velocidade, Mailson foi derrubado na área pelo goleiro Gabriel Souza e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Emerson Galego fez valer a lei do ex e abriu o marcador na Arena Pernambuco após batida sem chances de defesa.



O Santa Cruz sentiu o gol sofrido e demonstrou um maior nervosismo na reta final do primeiro tempo. A equipe pernambucana continuou com mais posse de bola, mas teve grandes dificuldades para chegar ao gol adversário, indo para o intervalo com a derrota por 1 a 0 e os protestos dos torcedores.



Segundo tempo



Precisando melhorar o seu sistema ofensivo, o técnico Cristian de Souza retornou do intervalo promovendo a entrada de Renato, no lugar do zagueiro Matheus Vinicius. Nos primeiros minutos da segunda etapa, a Cobra Coral ainda perdeu o lateral Alex Ruan, que deu lugar ao atacante Nilton.



A primeira boa chance tricolor ocorreu aos 10 minutos, com Vitinho arriscando de longe e assustando o goleiro Fabrício. O Figueirense aproveitou uma maior exposição da defesa coral e quase chegou ao segundo gol. Em levantamento na área, a bola sobrou para o zagueiro Lucas Dias, que carimbou o travessão do goleiro Gabriel Souza.



O Santa Cruz conseguiu aumentar o seu volume de jogo e empilhou escanteios ao seu favor. Na marca dos 25 minutos, Zé Mário cobrou fechado e Willian Alves cabeceou por cima do gol adversário.



O Figueira seguiu sendo efetivo em seus contra-ataques em velocidade. Com 27 minutos, Raynan recebeu dentro da área e voltou a acertar o travessão da equipe coral.



Com o alto volume de alterações em um curto espaço de tempo, o Santa Cruz mostrou desorganização em campo, com dificuldades de construir jogadas durante todo o segundo tempo. O Figueirense seguiu na sua postura forte defensivamente e com boas investidas em velocidade, chegando próximo de matar o jogo.



Ficha do jogo



Santa Cruz: 0

Gabriel Souza; Edson Miranda, Willian Alves , Renato e Alex Ruan (Nilton); Pedro Favela, Eurico e Vitinho (Patrick Allan); Ronald (Fabinho), Everaldo (Zé Mário) e Tiago Marques (Eron). Técnico:Cristian de Souza.



Figueirense: 1

Fabrício; Vitor Ricardo, Lucas Dias (Léo Maia), Leonan e Jhonnathan; Breno (Renan Areias), Dudu e Raynan; Mailson, Emerson Galego (Hyuri) e Igor Bolt. Técnico: Raul Cabral.



Gol: Emerson Galego (37’ / 1T)



Cartões amarelos: Dudu, Raynan (Figueirense); Alex Ruan, Matheus Vinicius, Pedro Favela, Willian Alvesx Edson Miranda (Santa Cruz)



Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)



Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Público: 27.393

Renda: R$ 809.023,72



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