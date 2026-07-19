Raquel Lyra visita obras em andamento no Sertão de Itaparica

Durante agenda no Sertão de Itaparica, Raquel Lyra acompanhou o andamento de obras de rodovias, creches, equipamentos de segurança pública e espaços culturais

Raquel Lyra visitou canteiros de obras em municípios do Sertão de Itaparica (Foto: Divulgação)

A governadora Raquel Lyra (PSD) observou, neste final de semana, uma série de obras em andamento no Sertão de Itaparica. A agenda passou pelos municípios de Floresta, Itacuruba e Belém de São Francisco, onde a gestora acompanhou intervenções nas áreas de segurança pública, educação, cultura e infraestrutura viária. No sábado (19) à noite, ela também participou da tradicional Serenata da Recordação, em Santa Maria da Boa Vista.

Em Floresta, Raquel visitou as obras do Complexo da Polícia Científica, que recebe investimento de R$ 4,3 milhões e está com mais de 30% de execução, além da construção do novo Grupamento de Bombeiros, orçado em R$ 3,7 milhões.

O município também ganha duas creches, com capacidade para mais de 300 crianças cada e investimento conjunto de R$ 10,7 milhões, além do Espaço CEU da Cultura, equipamento voltado para atividades comunitárias e culturais que conta com aporte de R$ 1,95 milhão em parceria com o Governo Federal.

Agenda incluiu visitas a obras de segurança pública, educação, cultura e infraestrutura (crédito: Foto: Divulgação)

A agenda incluiu ainda obras de mobilidade urbana em Floresta, como a pavimentação de 20 vias e o calçamento de outras seis ruas, que somam investimentos superiores a R$ 4 milhões.

Em Itacuruba, a governadora acompanhou a restauração da PE-422, realizada pelo DER-PE. Com investimento de R$ 11 milhões, a obra contempla um trecho de 11,9 quilômetros entre a BR-316 e a sede do município, com conclusão prevista para novembro.

Já em Belém de São Francisco, Raquel Lyra vistoriou a implantação da PE-460, rodovia de 4,86 quilômetros que recebe investimento de R$ 9,6 milhões e facilitará o acesso ao Porto da Barra do Tarrachil, ligação entre Pernambuco e Bahia pelo Rio São Francisco.

No município, a governadora também visitou a obra de uma creche estadual, orçada em R$ 5,6 milhões.