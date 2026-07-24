Em pré-campanha, João Campos propõe triplicação da BR-101

Pré-candidato João Campos (PSB) (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), propôs a triplicação de um trecho de 30 quilômetros da BR-101 na Região Metropolitana do Recife (RMR). O projeto, segundo o ex-prefeito, prevê orçamento de R$ 1,2 bilhão, execução em parceria com o Governo do Brasil e abrangerá a faixa entre o Terminal Integrado de Abreu e Lima e o Terminal Integrado de Cajueiro Seco, no município de Jaboatão dos Guararapes.

Além da ampliação de faixas de rolamento, o projeto inclui a construção de quatro viadutos e passarelas para pedestres. Ainda conforme o socialista, os cruzamentos planejados ligarão os bairros de Guabiraba ao Brejo da Guabiraba, Várzea e Iputinga, Cohab e Jordão, além de Muribeca a Prazeres. De acordo com o pré-candidato, as estruturas têm o objetivo de acabar com o isolamento urbano entre bairros cortados pela rodovia.

"A BR-101 deixou de exercer apenas uma função rodoviária e passou a operar, na prática, como uma grande avenida metropolitana, margeada por serviços, comércio e moradia. Então não se trata de uma intervenção apenas para garantir fluidez no trânsito, mas também para promover benefícios à população que mora e trabalha no entorno da rodovia", salienta João Campos.

Para viabilizar a reordenação do tráfego de longa distância e separar os fluxos locais, o projeto ainda contempla a criação de dois contornos rodoviários. O primeiro, com 14 quilômetros de extensão, ligará o entorno do Hospital Miguel Arraes (Paulista), cruzará a BR-101 próximo à UPA de Abreu e Lima e seguirá em direção a Igarassu, na altura do acesso à Ilha de Itamaracá.

Enquanto o segundo contorno, com quatro quilômetros de extensão, estabelecerá uma nova ligação entre o traçado antigo e o eixo atual da via, complementando obras previstas no km 83,8, em articulação com a União, para eliminar retornos e otimizar o acesso ao Cabo de Santo Agostinho e Porto de Suape.

A estimativa técnica é de que o tempo de percurso em todo o trecho seja reduzido em um terço, passando de 50 minutos para cerca de 35 minutos.