João Campos promete isenção de IPVA para motos de até 180 cilindradas em Pernambuco

Pré-candidato a governador de Pernambuco João Campos (PSB) (Fotos: Edson Holanda)

O pré-candidato a governador de Pernambuco João Campos (PSB) assumiu, nesta segunda-feira (13), o compromisso de isentar do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) as motocicletas de até 180 cilindradas. A proposta deve beneficiar cerca de 1,4 milhão de proprietários de motos, especialmente trabalhadores que utilizam o veículo para garantir renda, como entregadores e motociclistas que transportam passageiros.

“A gente vai fazer uma pauta muito perto dos trabalhadores de aplicativo em diversas frentes, com acesso a crédito, ajudando com formação, facilitando a compra de equipamento de segurança e zerando o IPVA da moto. Mais de um milhão de pernambucanos vão ter o IPVA zerado para motos de até 180 cilindradas. A maioria das pessoas utiliza a moto para trabalhar. Então, quando a gente tira imposto, sobra mais dinheiro, e quando sobra mais dinheiro, as famílias podem ter uma renda maior. Isso é fazer o que é justo e vai ajudar na renda das pessoas", declarou João Campos.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativos de Pernambuco, Rodrigo Lopes, afirmou que a proposta atende uma reivindicação histórica da categoria. “Só quem vive na pista sabe o aperreio quando chega janeiro e os impostos sobrecarregam. A gente que faz transporte por aplicativo ganha de acordo com o que a gente faz, uma entrega de cada vez, um passageiro de cada vez. Esse compromisso de João Campos com a categoria é fundamental para quem está na ponta", destacou.

