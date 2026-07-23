Raquel recebe Eduardo e Lula da Fonte às 10h

Encontro se dá após café da manhã com deputados e prefeitos e data da convenção pode ir à mesa

Raquel Lyra e Eduardo e Lula da Fonte (Fotos: Thiago Cristino/Câmara dos Deputados, Rafael Vieira/DP Foto e Kayo Magalhães/Câmara dos deputados)

A agenda foi marcada quando os ânimos já estavam acirrados internamente no PP, mas parece já ter tido a função de baixar a temperatura interna na sigla. Às 10h desta quinta-feira (23), a governadora Raquel Lyra recebe, no Palácio das Princesas, o presidente estadual do PP, Eduardo da Fonte, que preside a Federação União Progressista no estado, e também o deputado federal Lula da Fonte (PP).

O encontro se dá após Raquel ir à mesa com deputados e prefeitos da legenda, cujo café da manhã fora marcado para as 8h, antes mesmo que a direção estadual fosse comunicada, o que acabou gerando duras reações, nos bastidores, dos próprios convidados. Coube a eles levar a notícia do convite a Eduardo e a Lula da Fonte, que, até então, não haviam sido chamados para o encontro.

Como a coluna Diario Político registra nesta quinta-feira (23), não foi em tom ameno que o movimento da governadora foi interpretado internamente. As reuniões se dão em meio às articulações para a definição da vaga do Senado, que segue alvo de disputa entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, quando qualquer gesto, ou falta dele, conta.

Teve deputado convidado que leu como “constrangimento”. Nas hostes progressistas, a interpretação que prevaleceu, nas coxias, foi a seguinte: “No lugar de distensionar, ela puxa o problema para o colo dela”.

Pessoas próximas a Raquel Lyra, à coluna, relatam que a intenção dela é “tirar temperatura” a respeito do Senado mesmo. Há, no entorno dela, quem admita que a movimentação de Eduardo da Fonte, ao deixar o governo e voltar, ainda pesa na equação, tendo sido “traumatizante” para a gestora.

Ao mesmo tempo, o convite aos prefeitos e deputados do PP se deu na esteira da definição da data da convenção da Federação União Progressista. Eduardo da Fonte marcou para próximo dia 5, três dias depois da de Raquel. Uma fonte palaciana chegou a definir a escolha do progressista, à coluna, como “vivendo perigosamente”. A data teria sido mal interpretada no Palácio das Princesas. O assunto deve ir à mesa, nesta quinta (23) também.