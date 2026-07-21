Lula: "Se depender de mim, vamos ganhar as eleições no 1º turno"

Afirmação do presidente e pré-candidato à reeleição foi feita durante a convenção nacional do PDT, em Brasília

Presidente Lula, pré-candidato à reeleição, na convenção nacional do PDT ( Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, no que depender dele, ele pretende ganhar a eleição presidencial no primeiro turno. A fala, feita durante convenção nacional do PDT em Brasília, segue uma maré de otimismo na campanha petista após melhora na avaliação do presidente nas pesquisas de intenção de voto nas últimas semanas.

"Mais uma vez espero que a gente (PT e PDT) esteja junto na construção da nossa proposta política. Se depender de mim, vamos ganhar as eleições no primeiro turno", afirmou, após gritos de pedetistas de expectativa de vitória no primeiro turno.

A participação na convenção nacional do PDT é a primeira de Lula como pré-candidato à presidência e dá início ao período de intensificação da campanha política.

Lula chegou ao palco por volta das 19h30. Antes, seu nome foi anunciado pelo presidente do PT, Edinho Silva, por volta das 19h. A equipe do presidente da República tem tomado cuidado com suas participações em eventos com cunho eleitoral. Ele deve participar apenas em horários considerados como fora do expediente - em geral, depois das 18h.

O presidente disse, em seu discurso, que "a política apodreceu" no Brasil nos últimos anos. Também reclamou das decisões durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que "quase todas políticas públicas que tinham virado conquistas do povo foram destruídas". Por isso, disse o presidente, seu governo teria feito muito, mas "ainda pouco pelo tanto que o povo necessita".

Lula defendeu que o Brasil "não terá solução se a gente não nacionalizar as escolas de tempo integral para todas as crianças", em um indicativo da importância que o tema deve ter em seu plano de governo.

O presidente criticou o que chamou de "traidores que vão aos Estados Unidos pedir que punam o Brasil". Não mencionou o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou de seu irmão Eduardo Bolsonaro, mas o alvo do ataque ficou claro. Na semana passada, o governo norte-americano anunciou a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.