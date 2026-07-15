Genial/Quaest: Governo Lula tem maior aprovação no Nordeste, com 61%

Na região, o índice de aprovação do terceiro mandato de Lula mantém a porcentagem do levantamento anterior, publicado em junho deste ano; reprovação cresceu de 31% para 35%

Presidente Lula (PT) (Ricardo Stuckert / PR)

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é maior no Nordeste e entre as mulheres, segundo dados da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15). Na região, o índice de aprovação do terceiro mandato do petista alcançou 61%, mantendo a porcentagem do levantamento anterior, publicado em junho deste ano.

Contudo, a pesquisa também aponta uma crescente no quantitativo de reprovação da atual gestão de Lula no território nordestino, saindo de 31% em março para 35% neste mês de julho.

Em um recorte de gênero, o levantamento mostra que a aprovação do governo Lula é maior entre as mulheres, com 50%, o que indica um crescimento quando comparado aos resultados anteriores da consulta. Entre os homens, o cenário é diferente. De acordo com a Genial/Quaest, apenas 46% desse público avaliam como positivo o atual mandato, enquanto 50% responderam que desaprovam; anteriormente esse índice era de 53%.

Ao todo, a pesquisa Genial/Quaest contou com 2004 entrevistas, realizadas entre 10 e 13 de julho de 2026, com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.



