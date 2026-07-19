Durante agenda em Caruaru, João Campos promete Hospital da Criança do Agreste

João Campos durante discurso na plenária do Chega Junto Pernambuco, em Caruaru (Foto: Edson Holanda)

Em Caruaru, principal reduto político da governadora Raquel Lyra (PSD), o pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) reuniu cerca de 20 mil pessoas neste domingo (19) durante mais uma plenária do projeto de escuta popular Chega Junto Pernambuco.

No evento, o ex-prefeito do Recife apresentou propostas para o Agreste, com destaque para a construção do Hospital da Criança do Agreste, a reabertura do Hospital Jesus Nazareno e investimentos em infraestrutura viária.

Segundo João Campos, o Hospital da Criança do Agreste deverá atender mais de 2,5 milhões de habitantes da região. O projeto prevê mais de 100 leitos, UTI pediátrica, centro de atendimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), núcleo de desenvolvimento infantil, mais de 20 especialidades médicas e capacidade para realizar mais de 500 mil exames e procedimentos por ano.

O socialista também prometeu reabrir o Hospital Jesus Nazareno, além de defender a construção de um anel viário em Caruaru, em paralelo à duplicação da BR-232 entre São Caetano e Serra Talhada.

Outra proposta apresentada foi a criação do Polo Agreste Global da Moda, iniciativa voltada à qualificação de mão de obra para atender ao setor têxtil de Santa Cruz do Capibaribe e municípios vizinhos.

Ao discursar, o socialista afirmou que sua pré-campanha tem como foco a apresentação de propostas e fez referência ao fato de Caruaru ter sido administrada por Raquel Lyra antes de ela assumir o Governo do Estado. "Caruaru é do povo. Não tem dono de terra. Aqui não é uma fazenda, um sítio, uma propriedade privada. É do povo", declarou.

A plenária reuniu lideranças políticas como os ex-prefeitos Zé Queiroz e Tony Gel, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, o ex-senador Douglas Cintra, a ex-deputada Laura Gomes, a senadora Teresa Leitão, além de Humberto Costa, Carlos Costa e Marília Arraes, que devem integrar a chapa majoritária do PSB nas eleições deste ano.

O encontro foi o oitavo da série de plenárias do Chega Junto Pernambuco, que já passou por cidades como Gravatá, Palmares e Petrolina, além de quatro regiões político-administrativas do Recife.