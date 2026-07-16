Teresa Leitão associa tarifas dos EUA a Flávio Bolsonaro e defende soberania brasileira

Por nota, Teresa Leitão afirma que a decisão do governo norte-americano não possui justificativa técnica e classifica a medida como estritamente política

Senadora Teresa Leitão (PT) (Rafael Viera/DP Foto)

A líder do governo no Senado, senadora Teresa Leitão (PT), divulgou nota oficial sobre a imposição de tarifas unilaterais pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Na publicação, a parlamentar afirma que a decisão do governo norte-americano não possui justificativa técnica, classifica a medida como estritamente política, como também, acusa diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL) de trabalhar contra os interesses do Brasil.

Ainda de acordo com a senadora, o Brasil esgotou os canais diplomáticos e demonstrou total disposição para dialogar com o governo norte-americano antes da aplicação das taxas.

"Quando não há justificativa técnica para uma decisão dessa natureza, resta evidente que ela é movida por razões políticas. Neste caso, é notório que a medida foi incentivada pela atuação sistemática e pública de Flávio Bolsonaro, que trabalha contra os interesses do próprio país, em uma tentativa de dispersar a atenção sobre suas condutas ilícitas, amplamente divulgadas pela imprensa brasileira", diz trecho do comunicado.



No texto, a líder do governo defende a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "São 80 anos dedicados à vida pública e à defesa do povo brasileiro", frisa. Teresa Leitão finaliza o pronunciamento, reafirmando que o Brasil manterá uma postura firme e soberana na proteção de sua economia, das empresas e dos trabalhadores diante de pressões externas.

Confira a nota na íntegra:

O governo brasileiro percorreu todo o caminho necessário para evitar as tarifas unilaterais dos Estados Unidos sobre produtos nacionais: demonstrou absoluta disposição para o diálogo, a negociação e a diplomacia.

Quando não há justificativa técnica para uma decisão dessa natureza, resta evidente que ela é movida por razões políticas. Neste caso, é notório que a medida foi incentivada pela atuação sistemática e pública de Flávio Bolsonaro, que trabalha contra os interesses do próprio país, em uma tentativa de dispersar a atenção sobre suas condutas ilícitas, amplamente divulgadas pela imprensa brasileira.

As alegações contra o Pix, as plataformas digitais e o desmatamento não se sustentam. O primeiro é uma inovação pública, segura e amplamente acessível, que reduziu custos e facilitou a vida de milhões de brasileiros. Na agenda ambiental, o país retomou o combate ao desmatamento e fortaleceu a fiscalização. Sobre o ambiente digital, o país exige que as empresas cumpram a legislação e respeitem as decisões de suas instituições.

Ressalto, ainda, que o filho de Bolsonaro agrega à sua falácia política um agressivo e desrespeitoso preconceito etário contra o presidente Lula. Liderança, carisma, capacidade de articulação, visão estratégica e compromisso com o povo são atributos construídos ao longo de uma trajetória política. É isso que marca a história do presidente Lula: 80 anos dedicados à vida pública e à defesa do povo brasileiro.

Ao Brasil cabe seguir defendendo, com firmeza e soberania, sua economia, seus trabalhadores, suas empresas e os interesses das famílias brasileiras.

Sob a liderança do presidente Lula, o Brasil é e seguirá soberano.

Teresa Leitão

Senadora da República

Líder do Governo no Senado