Partido Novo em Pernambuco declara apoio à reeleição de Raquel Lyra

A decisão eleitoral partiu da direção estadual da legenda em conjunto com os mandatários, após conversa com filiados e lideranças do Novo no estado

A oficialização do apoio à governadora foi anunciado nesta sexta-feira (10) (Gabriel Agra)

O Partido Novo em Pernambuco oficializou, nesta sexta-feira (10), o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD). A decisão eleitoral partiu da direção estadual da legenda, que tem como presidente estadual Tecio Teles, em conjunto com os mandatários do partido, o deputado estadual Renato Antunes e os vereadores do Recife Eduardo Moura e Felipe Alecrim, após conversa com filiados e lideranças do Novo no estado.

Segundo a legenda, a definição do apoio levou em consideração a atual conjuntura política de Pernambuco, como também a avaliação de que a continuidade da gestão de Raquel Lyra representa a alternativa mais alinhada às prioridades de Pernambuco e com as pautas do Novo para o estado.

“A governadora é trabalhadora, honesta e merece ser reeleita. O apoio a Raquel se dá por entendermos que ela representa o melhor projeto para Pernambuco e que, em hipótese alguma, o Novo se omitiria diante da possibilidade de o PSB voltar a governar o Estado. O nosso compromisso maior é com os pernambucanos e com o futuro de Pernambuco", afirmou Tecio Teles.

Com o apoio à pré-candidatura de Raquel Lyra, o partido Novo reafirma a posição de não se aliar ao ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao Palácio do Campo das Princesas, João Campos (PSB). Ademais, na avaliação da legenda, essa definição deve ampliar a base política da governadora e fortalecer a presença eleitoral dela na Região Metropolitana do Recife, assim como no interior do Estado.

Convenção partidária

O partido Novo em Pernambuco realizará, no dia 21 de julho, a convenção estadual que oficializará sua chapa majoritária. O evento está marcado para as 17h, no Clube Internacional do Recife, localizado na Zona Oeste. A data também marcaria o posicionamento da legenda na disputa pelo Governo de Pernambuco, mas a definição foi antecipada pela legenda.

Como foco na ampliação da representação do partido na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, o Novo também direciona esforços para consolidar a pré-candidatura de Carlos Sant'Anna ao Senado Federal.