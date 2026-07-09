° / °
Política
CÂMARA

Eduardo Moura acusa Kari Santos de distorcer discurso e pede indenização de R$ 50 mil

Parlamentar alega que fala foi descontextualizada e associada à violência contra as mulheres

Adelmo Lucena

Publicado: 09/07/2026 às 13:52

Seguir no Google News Seguir

Eduardo Moura pede pagamento de R$ 50 mil em processo contra Kari Santos/Foto: Câmara do Recife

Eduardo Moura pede pagamento de R$ 50 mil em processo contra Kari Santos (Foto: Câmara do Recife)

O vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) ajuizou uma ação contra a também vereadora Kari Santos (PT), acusando a parlamentar de descontextualizar um discurso feito por ele na Câmara Municipal do Recife e associar suas declarações à violência contra as mulheres.

Na ação, protocolada em abril no 5º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital, o parlamentar pede a retirada de um vídeo publicado nas redes sociais da vereadora, direito de resposta, retratação pública e indenização de R$ 50 mil por danos morais.

Nesta semana, as partes participaram da audiência de conciliação e instrução, que terminou sem acordo, e o processo agora aguarda sentença, prevista para o dia 31 de julho.

A origem da disputa remonta à sessão ordinária da Câmara do Recife realizada em 9 de março deste ano. Na ocasião, Kari Santos ocupou a tribuna para relatar ameaças de morte, estupro coletivo e ofensas racistas que afirmou ter recebido.

Durante o pronunciamento, reproduziu um trecho de um discurso anterior de Eduardo Moura, em que o vereador utilizava a expressão “mulher de kikikizinho” para criticar mulheres que, segundo ele, atribuem determinadas situações ao machismo, à misoginia ou ao fato de serem mulheres.

Em seguida, a parlamentar afirmou que discursos dessa natureza contribuem para minimizar a violência de gênero e divulgou posteriormente o pronunciamento em suas redes sociais.

Na ação judicial, Eduardo Moura sustenta que o vídeo foi editado de forma a retirar sua fala do contexto original. Segundo o vereador, o pronunciamento reproduzido por Kari Santos havia sido feito em outra ocasião, durante um discurso em que exaltava a trajetória de uma médica das Forças Armadas.

Ele afirma que a sequência construída pela vereadora levou o público a interpretar que suas declarações legitimariam crimes contra mulheres, provocando forte repercussão negativa e comentários que atingiram sua honra, inclusive com insinuações de que ele teria relação com as ameaças recebidas pela parlamentar.

Por isso, pediu que a Justiça determine a retirada do vídeo, proíba novas publicações do mesmo conteúdo, conceda direito de resposta, obrigue a vereadora a publicar uma retratação e a condene ao pagamento de R$ 50 mil por danos morais.

Ainda no início da ação, Eduardo Moura solicitou uma tutela de urgência para que o vídeo fosse removido imediatamente das redes sociais da vereadora. O pedido, porém, foi negado pelo Juízo, que entendeu não haver elementos suficientes para conceder a medida naquele momento, determinando o prosseguimento normal do processo até o julgamento do mérito.

Antes mesmo de recorrer ao Judiciário, o vereador também levou o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Recife. A denúncia pedia a abertura de procedimento disciplinar contra Kari Santos por suposta quebra de decoro parlamentar.

Após análise preliminar, o relator concluiu que não havia justa causa para instaurar o processo, entendendo que o discurso da vereadora estava protegido pela imunidade material garantida aos parlamentares e se inseria no exercício regular do mandato.

A comissão acompanhou o parecer e arquivou a denúncia por unanimidade. O arquivamento ocorreu antes do ajuizamento da ação judicial.

Na contestação apresentada à Justiça, a defesa de Kari Santos pediu inicialmente que o processo fosse extinto por entender que o Juizado Especial Cível não teria competência para julgar pedidos de direito de resposta, que possuem procedimento específico previsto na Lei Federal nº 13.188/2015. Caso esse entendimento não seja acolhido, a defesa requer a improcedência total da ação.

No mérito, a vereadora sustenta que seu pronunciamento foi realizado durante sessão da Câmara, no exercício do mandato, situação protegida pela imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal.

A defesa argumenta que o vídeo publicado nas redes sociais apenas reproduziu um discurso feito na tribuna e que as manifestações divulgadas representam uma extensão da atividade parlamentar, também protegida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a contestação, não houve manipulação do áudio nem atribuição ao vereador da autoria das ameaças recebidas pela parlamentar, mas apenas uma crítica política ao conteúdo de sua fala.

Veja também:

Os advogados de Kari Santos também afirmam que a vereadora não pode ser responsabilizada pelos comentários feitos por terceiros nas redes sociais após a publicação do vídeo, sustentando que manifestações espontâneas de usuários da internet não configuram ato ilícito praticado pela parlamentar.

A audiência de conciliação, instrução e julgamento foi realizada na terça-feira (7). Não houve acordo entre as partes porque a vereadora não apresentou proposta de conciliação. Durante a sessão, autor e ré reiteraram os argumentos já apresentados nos autos, dispensaram depoimentos pessoais, perguntas entre as partes e produção de prova testemunhal.

Encerrada a instrução, o processo foi encaminhado para sentença. A decisão da Justiça deverá ser publicada no próximo dia 31 de julho.

Câmara dos Vereadores do Recife , eduardo moura , kari santos
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP