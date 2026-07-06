Partido Novo marca convenção para 21 de julho e deve definir apoio ao Governo de Pernambuco

Técio Teles, que é presidente estadual do partido e pré-candidato a deputado federal, ressalta que não haveria espaço para uma candidatura própria ao governo de Pernabuco

As articulações da legenda foram definidas durante reunião nesta segunda-feira (9) (Divulgação/Partido Novo)

O partido Novo em Pernambuco realizará, no próximo dia 21 de julho, a convenção estadual que oficializará sua chapa majoritária e deverá definir o posicionamento da legenda na disputa pelo Governo de Pernambuco. O encontro está marcado para as 17h, no Clube Internacional do Recife, e também servirá para anunciar o apoio da sigla na eleição estadual, decisão que ainda permanece em aberto.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o presidente estadual do Novo, Tecio Teles, afirmou que o partido discute, nos próximos dias, a possibilidade de apoiar a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) ou disputar o pleito de forma independente. Segundo ele, essa definição será concluída antes da convenção.

"Fica sempre na expectativa se a gente vai estar ou não junto com a governadora Raquel Lyra ou vai caminhar de forma independente. São essas costuras que, nos próximos dias, a gente vai colocar na mesa para ser feita essa decisão", afirmou.

Apesar de manter aberta a discussão sobre um eventual alinhamento com Raquel Lyra, Teles descartou qualquer aproximação com o grupo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ou com o PT. Segundo ele, a orientação da legenda é de que seus pré-candidatos e candidatos não integrem chapas ou alianças com esses partidos.

"Caso alguém faça isso, a postura é de não permanecer na legenda. A gente não caminha junto com o PT e o PSB", declarou.

O dirigente também afirmou que o foco do Novo nas eleições de outubro é ampliar sua representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, além de consolidar a pré-candidatura de Carlos Sant'Anna ao Senado Federal.

"Fomos o primeiro partido de direita a lançar uma pré-candidatura para o Senado", destacou.

Segundo Teles, o partido avaliou que, neste momento, não haveria espaço para apresentar uma candidatura própria ao Governo de Pernambuco. As discussões sobre a estratégia eleitoral ocorreram durante reunião realizada nesta segunda-feira (6), conduzida pelo presidente estadual da legenda.

O encontro reuniu ainda o deputado estadual Renato Antunes e os vereadores do Recife Felipe Alecrim e Eduardo Moura, que participaram das articulações para definição do posicionamento do partido nas eleições estaduais.