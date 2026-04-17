Vereador Eduardo Moura anuncia pré-candidatura a deputado federal

Na ocasião, fez críticas ao partido do pré-candidato ao governo João Campos (PSB) e afirmou não haver "vaidade política" em sua decisão de disputar uma vaga na Câmara Federal

Eduardo Moura pré candidato a deputado federal. (Marina Torres/DP foto)

O vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) anunciou, nesta sexta-feira (17), sua pré-candidatura a deputado federal durante um evento do partido Novo. Na ocasião, fez críticas ao partido do pré-candidato ao governo João Campos (PSB) e afirmou não haver “vaidade política” em sua decisão de disputar uma vaga na Câmara Federal, mesmo diante da expectativa de parte de seus apoiadores por uma eventual candidatura ao governo do Estado.

Moura participou do evento acompanhado pelo presidente estadual do partido, Tércio Teles, e pelo deputado estadual Renato Antunes.

Em sua fala, destacou que o partido ainda avalia se apoiará ou não a pré-candidatura de Raquel Lyra (PSD), decisão que, segundo ele, será tomada de forma coletiva. Ao mesmo tempo, direcionou críticas ao PSB: “O povo de Pernambuco não tem hoje uma opção realmente de direita para governo do Estado. Acho que a melhor coisa para o estado é não ter PSB, é não existir João Campos”.

“Eu não vou deixar de ser vereador do Recife, é importante dizer isso. Vai ter um novo time agora que vai começar a tocar pré-campanha e campanha. Mas dentro do espectro eu já faço. Então eu vou continuar fiscalizando, eu vou levar o resultado da fiscalização para Pernambuco”, disse.

