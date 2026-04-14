Vídeo: vereador Eduardo Moura e deputado Romero Albuquerque são contidos em confusão na Câmara do Recife

Eduardo Moura (Novo) chamou o deputado Romero Albuquerque de palhaço. O parlamentar estadual subiu até a tribuna da casa para confrontar o vereador, na sessão desta terça (14)

Eduardo Moura (E) e Romero Albuquerque (D) se desentenderam, nesta terça (14), na Cãmara do Recife (Redes Sociais )

Uma confusão entre o vereador Eduardo Moura (Novo) e o deputado estadual Romero Albuquerque (PSB) marcou uma sessão plenária na Câmara Municipal do Recife, nesta terça-feira (14). O deputado estava na Casa José Mariano acompanhando a esposa, a vereadora Andreza Albuquerque (PSB). Na ocasião, toda a situação foi filmada e transmitida pelas redes sociais do vereador.

Eduardo Moura discursava criticando a gestão da prefeitura, comandada pelo PSB, afirmando que “pessoas que pensam diferente dentro da administração pública são colocados para fora". Nesse momento, com a chegada de Romero Albuquerque ao plenário, o vereador declarou que o deputado deveria permanecer no local para ouvir as críticas.

Em tom exaltado, Moura também afirmou ter recebido “ameaças veladas" de Albuquerque pelo WhatsApp, mas disse que não respondeu às mensagens.

Na sequência, o deputado estadual foi até a tribuna para confrontar o vereador. Visivelmente nervosos, os dois precisaram ser contidos por Gilson Filho (Podemos) e pelo presidente da sessão, Zé Neto (PSB), que se colocou entre eles para evitar uma luta corporal. A primeira-secretária, Professora Ana Lúcia (Republicanos), se assustou e se afastou, e a reunião foi suspensa por cinco minutos.

Um dos temas que vinham sendo abordados nas críticas de Moura à gestão do PSB era a entrega do Hospital da Criança do Recife. O vereador apontou problemas estruturais no equipamento.

Ao longo do dia, trechos das mensagens mencionadas por Moura foram divulgados em “prints”. No conteúdo, o deputado estadual afirmava que o vereador estaria apenas “fiscalizando fechadura na porta do hospital da Crianças” e que deveria ir “No Hospital de Areias e no Hospital Oswaldo Cruz para mostrar a calamidade que é”. Em outro momento, Romero disse que não teria problema em enfrentá-lo e que ele estaria “sem enxergar por conta do ódio".

Esta não é a primeira polêmica envolvendo Eduardo Moura, Ele foi levado ao Conselho de Ética da Casa por fazer um gesto de “chifrinho” com uma das mãos para insinuar que o vereador Chico Kiko teria sido traído.

Pronunciamento e repercussão

Nas redes sociais, Romero Albuquerque afirmou lamentar o ocorrido, dizendo que "o comportamento do vereador Eduardo Moura não é uma novidade: ele mente, ataca, constrange, tudo em troca de likes" mas disse que não poderia permanecer em silêncio diante da situação:

“Vou começar a lamentar profundamente o episódio ocorrido aqui na Câmara Municipal do Recife, mas é claro que eu também preciso deixar muito claro que eu não poderia me calar. É dentro dessas declarações do vereador Eduardo Moura sobre o Hospital da Criança, que o meu dever é responder com transparência, com responsabilidade e com a firmeza necessária para assegurar a verdade. Quando o assunto é saúde infantil, não existe espaço para distorção. E aí a população merece a informação”

Já Moura divulgou vídeos do episódio e repercutiu o caso em suas redes sociais. Ele também registrou um Boletim de Ocorrência contra Romero Albuquerque, alegando que o deputado “avançou agressivamente e quase agrediu fisicamente” na Casa José Mariano.



O que disse a Câmara



Por meio de nota, a Câmara Municipal do Recife "ressaltou o seu compromisso com a democracia, que pressupõe diálogo e respeito às diferenças".

Ainda segundo a nota, assinada pelo presidente da Casa, Romerinho Jatobá (PSB), a Câmara é "formada por 37 parlamentares – mulheres e homens legitimamente eleitos - representantes do povo que têm, entre os seus papéis, a função de ocupar a tribuna e ser a voz da população no Poder Legislativo".

"A tribuna, portanto, é inviolável e a palavra de quem a ocupa não pode ser cerceada ou interrompida.

A presidência da Casa de José Mariano lamenta o ocorrido", acrescentou.



