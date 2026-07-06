No Recife, Flávio Bolsonaro participa de encontro com pastores nesta quinta-feira (9)

No mesmo dia, também na capital pernambucana, Flávio Bolsonaro estará presente no lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado

Flávio Bolsonaro atribuiu ao presidente Lula a responsabilidade pela decisão da Comissão Europeia de vetar a importação de carne brasileira (Saulo Cruz/Agência Senado)

Durante agenda em Pernambuco na próxima quinta-feira (9), o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) participa de um encontro com pastores. O evento, segundo o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, está previsto para às 17h no Mar Hotel Conventions, localizado no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

No mesmo dia, também no Recife, Flávio Bolsonaro estará presente no lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado. O ato será no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, área central da capital pernambucana, a partir das 19h.

Silvio Nascimento foi ex-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), e foi ex-vereador de Caruaru, no Agreste pernambucano. Essa candidatura deve consolidar um palanque em Pernambuco para o senador.

Conforme o PL, a agenda de Flávio Bolsonaro servirá como estratégia para fortalecer a presença do pré-candidato no estado, além de ampliar o diálogo com lideranças políticas e consolidar a mobilização em torno do projeto nacional da legenda.

Pesquisa

Na última pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada na última quarta-feira (1), mostra que Flávio Bolsonaro obteve 28.1% das intenções de voto no primeiro turno na região Nordeste, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) aparece com 57.7%.

No cenário nacional, também no primeiro turno, Lula lidera com 46,3%, seguido de Flávio com 36,6%. Logo em seguida estão Renan Santos, com 7,8%, Ronaldo Caiado, com 2,9%, Romeu Zema, com 2% e Joaquim Barbosa (DC), 1%.

Aécio Neves, Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) obtiveram menos de 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos são 1,1% e indecisos, 0,1%.