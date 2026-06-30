Federação estadual União-PP indica Eduardo da Fonte para definir alianças em PE

A decisão dos membros da executiva estadual é apontada como reconhecimento da liderança política de Eduardo da Fonte

Deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) (Foto: Divulgação)

A Federação estadual União-PP aprovou, por unanimidade, na última segunda-feira (29), que o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Eduardo da Fonta (PP), conduzirá as tratativas e deliberação para definição do candidato ao Governo de Pernambuco. O nome que será oficializado deve receber apoio das duas legendas no pleito de 2026.

A decisão dos membros da executiva estadual é apontada como reconhecimento da liderança política de Eduardo da Fonte. No mesmo dia, após reunião da federação estadual União-PP, o parlamentar também teve a pré-candidatura oficializada. A escolha, no entanto, marca uma disputa interna entre os dois partidos pela vaga ao Senado Federal.

A pré-candidatura de Eduardo da Fonte foi inicialmente desautorizada pelo presidente nacional da federação, Antonio Rueda (União Brasil); no entanto, recebeu respaldo do copresidente nacional, o senador Ciro Nogueira (PP). Em seguida, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União Brasil), usou as redes sociais para reafirmar que permanece na disputa.

Queda de braço



Após reunião da executiva estadual da Federação União Progressista, realizada no Recife, na manhã da última segunda-feira (29), Eduardo da Fonte anunciou, por meio das redes sociais, que havia sido oficializado como pré-candidato ao Senado. Segundo o parlamentar, a decisão foi aprovada pela executiva estadual e representa um passo importante para consolidar sua candidatura. "Isso é um indicativo muito importante, consistente e que consolida a nossa pré-candidatura ao Senado Federal."

Contudo, minutos antes dessa reunião, o presidente nacional da federação, Antonio Rueda, divulgou uma nota informando que não havia qualquer definição sobre as candidaturas majoritárias em Pernambuco. No comunicado, Rueda afirmou que o processo continua em discussão e ressaltou que qualquer deliberação local que não conte com unanimidade entre PP e União Brasil "não produzirá nenhum efeito perante a Executiva Nacional", responsável, segundo ele, pela decisão final.

Apesar da declaração, o copresidente nacional da Federação União Progressista, senador Ciro Nogueira, referendou integralmente a deliberação da executiva estadual pernambucana. No texto, o dirigente ratificou a indicação de Eduardo da Fonte como pré-candidato ao Senado e afirmou que a decisão está em consonância com o estatuto e com as normas que regem a organização partidária.

No mesmo dia, Miguel Coelho também foi às redes sociais para afirmar que continua na disputa pela vaga ao Senado. O ex-prefeito de Petrolina afirmou que sua pré-candidatura foi construída de forma coletiva e defendeu que a Federação União Progressista é formada por dois partidos independentes, sem imposições entre si.

Na avaliação de Coelho, caberá à executiva nacional definir a composição da chapa durante o processo eleitoral. "O momento de definição será nas convenções e sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Estamos firmes em nossa caminhada ao Senado", declarou.