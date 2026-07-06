Renata Bezerra de Melo estreia como colunista de Política do Diario de Pernambuco

Coluna "Diario Político" chega com a proposta de acompanhar de perto os acontecimentos políticos de Pernambuco e do Brasil, oferecendo aos leitores informações exclusivas e análises dos bastidores

Coluna de Renata Bezerra de Melo será publicada de terça a sábado, tanto na edição impressa quanto no portal (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O Diario de Pernambuco passa a contar, a partir desta terça-feira (7), com uma nova voz na cobertura dos bastidores do poder. A jornalista Renata Bezerra de Melo estreia como colunista do jornal, assinando a Diario Político, espaço dedicado à análise das principais movimentações da cena política pernambucana e nacional. A coluna será publicada de terça a sábado, tanto na edição impressa quanto no portal.

Recifense e formada em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Renata atua na cobertura política desde 2008. Ao longo da carreira, passou pela redação da Folha de Pernambuco, onde atuou por 16 anos na reportagem, em programas da Rádio Folha e assinou coluna. A jornalista ainda colaborou como comentarista de política da CBN Recife, além de integrar as equipes da Revista Continente Multicultural, do Jornal do Sertão e da comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Além da experiência no jornalismo político, Renata também atuou na área de comunicação corporativa. Antes de consolidar a carreira na imprensa, cursou Publicidade na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), área em que chegou a estagiar, mas acabou optando definitivamente pelo jornalismo e pela cobertura da política, segmento ao qual se dedica há quase duas décadas.

Sobre si mesma, Renata revela ser aquariana com lua em Sagitário, combinação que pode ser traduzida como parte de uma personalidade curiosa e inquieta — características que pretende levar para a nova coluna. Sempre que dá, nas suas palavras, "treina para desacelerar ou corre alguns quilômetros na intenção de silenciar a incansável central de interpretação da mente".



A coluna Diario Político chega com a proposta de acompanhar de perto os acontecimentos políticos de Pernambuco e do Brasil, oferecendo aos leitores informações exclusivas e análises dos principais fatos das esferas de poder.

