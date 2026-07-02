Raquel Lyra cumpre maratona de inaugurações com proximidade de prazo eleitoral

Ritmo acelerado de entregas em todas as regiões de Pernambuco antecede o prazo de restrição da legislação eleitoral para este ano

Gestão Lyra intensificou a agenda de entregas, sobretudo de creches, uma das principais bandeiras da campanha de 2022 (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) inaugurou, nesta quinta-feira (2), uma creche em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, elevando para 11 o número de unidades entregues pelo programa Juntos pela Educação. Na mesma agenda, a gestora também autorizou a abertura do processo licitatório para a construção de uma nova creche em Primavera, na Mata Sul, com investimento previsto de R$ 5,6 milhões.

A entrega ocorre a poucos dias do prazo que impede a participação de pré-candidatos em inaugurações promovidas pelos governos estadual e federal. Nas últimas semanas, a gestão intensificou a agenda de entregas, sobretudo de creches, uma das principais bandeiras da campanha de Raquel Lyra nas eleições de 2022.

Somente entre o dia 12 de junho e esta quinta-feira, a governadora inaugurou oito creches em sete municípios pernambucanos. Nessa quarta-feira (1º), Raquel publicou nas redes sociais que a meta do governo é criar 60 mil novas vagas na educação infantil. Segundo a gestora, já existem 169 creches em execução em diferentes regiões do estado.

Durante a cerimônia em Igarassu, a governadora afirmou que a ampliação da rede de creches busca ampliar o acesso à educação infantil e facilitar a inserção das mães no mercado de trabalho. "Hoje entregamos uma nova creche para a cidade de Igarassu. Com isso, reforçamos o direito da criança à educação e dignidade e o direito da mãe a sair para trabalhar e garantir a sua liberdade, tendo acesso a melhores condições de vida. Já temos 169 creches em execução. E não é só sobre um número, é sobre cada criança atendida com um material de qualidade", declarou.

A sequência de inaugurações teve início em 12 de junho, com unidades em Paranatama e Ibirajuba, no Agreste. Uma semana depois, o governo entregou uma creche em Tuparetama, no Sertão do Pajeú. Na reta final de junho, foram inauguradas unidades em Camaragibe, Buíque e duas em Serra Talhada, antes da entrega desta quinta-feira em Igarassu.

Adutora e Escola Técnica



Já nesta sexta-feira (3), Raquel Lyra cumpre agenda no Agreste e na Zona da Mata de Pernambuco com entregas e anúncios nas áreas de abastecimento de água, agricultura e educação. Pela manhã, em São Bento do Una, no Agreste Central, a gestora entrega uma nova etapa da Adutora do Agreste e a Unidade de Estação de Tratamento de Água (ETA).

Segundo o governo estadual, a intervenção permitirá abastecimento diário para cerca de 90% da área urbana da cidade, beneficiando aproximadamente 50 mil moradores e reduzindo a dependência do sistema de rodízio.

Em Palmares, na Mata Sul, Raquel Lyra participa da entrega de fertilizantes a produtores e fornecedores de cana-de-açúcar por meio do programa Terra Plantar, iniciativa voltada ao fortalecimento da produção agrícola.

À tarde, a governadora segue para Vitória de Santo Antão, onde autoriza o início das obras da nova Escola Técnica Estadual (ETE) do município. Com investimento superior a R$ 20 milhões, a unidade integra a estratégia do Estado de ampliar a oferta de ensino técnico e profissionalizante, uma das principais apostas da atual gestão para a qualificação da mão de obra e a expansão da rede estadual de educação profissional.