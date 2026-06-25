Marília Arraes celebra indicação de Teresa Leitão para a liderança do Governo no Senado
Pré-candidata do PDT destacou o papel estratégico de Pernambuco no plano de reconstrução nacional e reafirmou parceria com o presidente Lula a partir de 2027
Publicado: 25/06/2026 às 17:14
Marília Arraes (PDT) ao lado da senadora Teresa Leitão (PT) (Foto: Crysli Viana)
A pré-candidata ao Senado Federal Marília Arraes (PDT) comemorou “com muita alegria” a indicação da senadora Teresa Leitão (PT) para assumir a liderança do Governo Lula na Câmara Alta. Para a pedetista, a nomeação é um “reconhecimento à sua trajetória, à sua firmeza política e à sua capacidade de diálogo, construída ao longo de décadas de compromisso com a democracia, a educação e o povo pernambucano”.
“A escolha do presidente Lula reafirma a confiança no seu time em Pernambuco e demonstra que o nosso estado continua ocupando um papel estratégico na construção do projeto de reconstrução e desenvolvimento do Brasil”, afirmou a pré-candidata.
Marília também pontuou que a senadora “chega a essa missão por mérito, competência e lealdade”, representando a força política do estado, e destacou que a indicação é uma conquista para as mulheres.
“Em um espaço historicamente ocupado por homens, Teresa assume uma das funções mais importantes da articulação política nacional, abrindo caminhos e mostrando que liderança, sensibilidade e firmeza caminham juntas na boa política”, declarou Marília.
A pré-candidata manifestou sua convicção de que o Senado continuará a desempenhar um papel decisivo na consolidação das transformações necessárias para o Brasil.
“Por isso, sigo com toda a disposição e coragem para, a partir de 2027, somar forças com o presidente Lula e com a senadora Teresa Leitão na defesa dos interesses de Pernambuco e na aprovação das pautas que garantam mais justiça social, desenvolvimento e oportunidades para o nosso povo”, disse.
Por fim, Marília parabenizou Teresa Leitão e afirmou que “Pernambuco está orgulhoso de vê-la ocupar um lugar de tamanha relevância na política nacional”.