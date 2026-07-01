Kassab diz que não tem como ficar contra o fim da escala 6x1

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (Rodilei Morais/Fotoarena/Estadão Conteúdo)

Presidente do PSD e pré-candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, o economista e ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, afirmou nesta quarta-feira (1º) que "não tem como ficar contra" a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. "Eu, pessoalmente, e posso até falar pelo partido, não tem como ficar contra", disse Kassab, em coletiva de imprensa.

A proposta, que também reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução salarial, está há mais de um mês parada no Senado e ainda não foi despachada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O tema é uma das bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará a reeleição em outubro.

Para avançar, o texto precisará de ao menos 49 votos favoráveis em dois turnos no Senado. As declarações foram feitas após almoço promovido pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, em Brasília. "Que se faça com muita responsabilidade, para que não traga prejuízo a alguns setores que vão causar prejuízo também aos trabalhadores", completou o político.

Mais cedo, Kassab foi anunciado como vice na chapa presidencial de Caiado.

Programa de governo

Questionado sobre a coordenação da área de segurança pública na campanha, Kassab disse que o próprio ex-governador de Goiás deverá conduzir a elaboração do capítulo do plano de governo. Segundo ele, Caiado reúne experiência e resultados na área, que considera uma das principais marcas de sua gestão estadual.

Sobre a eventual definição de nomes para a área econômica, Kassab afirmou que Caiado tem conversado com diferentes interlocutores e ainda está formando suas convicções sobre o tema. "Mas não tem, assim, nenhum nome ainda que esteja encaminhado", disse.

