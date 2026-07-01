Política
ELEIÇÕES 2026
Gilberto Kassab é anunciado como vice na chapa de Ronaldo Caiado
PSD optou por chapa 'puro-sangue'
Publicado: 01/07/2026 às 11:40
Gilberto Kassab foi anunciado como vice na chapa de Ronaldo Caiado (Reprodução/Redes Sociais)
O presidente do Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, foi anunciado, na manhã desta quarta-feira (1), como vice na chapa de Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à presidência da República.
A formalização da escolha foi realizada na sede do PSD, em Brasília, durante o lançamento das pré-candidaturas.
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