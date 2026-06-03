Flávio Bolsonaro diz esperar união com Zema e Caiado no 2º turno para 'derrotar o PT'

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta quarta-feira, 3, ter pedido união aos também presidenciáveis Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) durante um encontro entre eles nesta terça-feira, 2, em um evento em Minas Gerais. Segundo Flávio, a conversa foi "amistosa".

"Sempre tive uma conversa muito franca e direta com eles. Com o Zema, nós sempre conversamos dessa forma, o importante é a gente estar junto para derrotar o PT. O Zema, o Caiado e eu, nós três, temos uma grande responsabilidade de estarmos unidos contra o PT", disse o senador em entrevista ao jornal O Tempo, em Minas Gerais.

Flávio disse se dar bem com Zema e que pediu ao ex-governador mineiro para virar a página. "Falei: 'Zema, vamos olhar para frente, cara. Faz o que o seu coração mandar com relação a mim, não faz o que o marqueteiro mandar, não, porque você tem que esclarecer o povo mineiro, o povo brasileiro, o perigo do Lula. Nós três aqui, independentes, como vai ser essa campanha, a gente tem que estar focado em resgatar (o Brasil)'", afirmou Flávio.

O senador reafirmou, porém, considerar que Zema se precipitou ao lançar um vídeo criticando suas conversas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro: "Continuo achando que ele foi um pouco precipitado, porque, ele não pode colocar essa disputa entre quem vai ser o candidato que irá para o segundo turno à frente do interesse do povo brasileiro", disse, sem citar os diálogos com o banqueiro.

O senador voltou a defender que os três estejam juntos em um eventual segundo turno e disse não saber se haverá uma união ainda para o primeiro turno, porque não tem "controle" sobre os adversários.

Flávio sinalizou ver dificuldade de construir uma chapa ao governo de Minas Gerais com o atual governador, Mateus Simões (PSD). "Ele está num grupo político que praticamente inviabilizou que houvesse alguma composição com o PL. Ele está no PSD. O PSD tem um candidato à Presidência, que é o Caiado. Matheus Simões é do grupo político do Zema, que também é candidato à Presidência da República. A gente está neste momento raciocinando", disse.

Indicação ao STF

Flávio afirmou ainda que, se eleito, indicará um nome "conservador" ao Supremo Tribunal Federal (STF). "São pessoas que obviamente têm que ter o conhecimento técnico, pessoas que sejam de verdade conservadoras. Essa é uma característica importante, porque, volto e meia, numa canetada, o ministro autoriza a liberação de drogas, o ministro do Supremo autoriza o aborto", afirmou.

Flávio disse ter votado contra a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Jorge Messias para o STF. Afirmou acreditar que Messias será novamente rejeitado pelo Senado, caso seu nome seja reenviado. "Não sei o que passa na cabeça do Lula, qual é a intenção dele. Acredito que ele já foi reprovado uma vez, vai ser reprovado de novo", falou.