Caiado minimiza distanciamento e elogia gestão de Raquel: "Está cuidando de Pernambuco"

Pré-candidato do PSD afirmou que terá o apoio de prefeitos, deputados e pré-candidatos ao Senado da legenda no estado

Governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) (Foto: Reprodução / Internet)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, minimizou a possível ausência da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), em seu futuro palanque eleitoral no estado.

Em entrevista à CBN Recife, nesta quarta-feira (24), Caiado tratou com naturalidade o distanciamento da governadora e elogiou sua gestão. Além disso, o presidenciável afirmou que o foco de sua candidatura, em solo pernambucano, será formado por deputados, senadores e prefeitos da legenda.

“Você não pode cobrar da governadora neste momento que, sem dúvida nenhuma, mostra a sua capacidade ímpar de gestão. Me dou maravilhosamente bem com o governo da Raquel”, declarou o goiano.

Caiado destacou ainda que a governadora conseguiu “dar a volta por cima” e terá “sem dúvida nenhuma um segundo mandato que será consagrado".

Para ele, o recuo de Raquel reflete um “processo de nacionalização”, justificando que o eleitorado da governadora é plural e vota em diferentes candidatos à presidência. “É mais do que normal. [...] Ela, neste momento, está cuidando de Pernambuco", declarou.

Questionado se o movimento de Raquel inviabilizaria um palanque no estado, Caiado negou e afirmou que terá palanque, sim, em Pernambuco. De acordo com o presidenciável, haverá a oportunidade de costurar alianças diretas com com deputados, candidatos do Senado e com prefeitos. “[Isso é] a densidade do PSD”, avaliou.

Kassab

Há poucos dias, em entrevista à Folha de S. Paulo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, declarou que ‘os candidatos a governos têm autonomia para definirem os apoio que acharem apropriados’.

Já em relação à governadora de Pernambuco, o cacique afirmou que “Raquel tem liberdade para escolher o melhor caminho. As pesquisas têm mostrado a aprovação do seu governo cada vez maior. Ela precisa ter todos os instrumentos necessários para seguir fazendo um bom trabalho à frente do estado de Pernambuco. O PSD nacional tem essa compreensão”.

Agenda em Pernambuco

Ronaldo Caiado cumprirá agenda no estado neste dia de São João. Além da entrevista, ele participará do São João de Caruaru, no Agreste, às 18h.

A passagem, contudo, não contará com a presença da governadora e nem de correligionários, como o deputado federal e pré-candidato ao Senado Túlio Gadelha e nem do senador Fernando Dueire.