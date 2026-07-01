João Campos critica entregas do governo estadual: "É coisa muito pequena"

Durante agenda no Sertão do Pajeú, João Campos afirmou que Pernambuco perdeu o protagonismo e tem ficado de fora de discussões nacionais importantes

Questionado sobre a aliança entre o PSB e o PT, João Campos salienta que se trata de um processo natural e respaldado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Divulgação/João Campos)

Em passagem pelo Sertão do Pajeú, o pré-candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) criticou as recentes entregas realizadas pela governadora Raquel Lyra (PSD), que é postulante à reeleição. Durante entrevista à Rádio Gazeta FM, em São José do Egito, o ex-prefeito classificou as obras inauguradas como "pequenas".

"As grandes coisas estão acontecendo no Brasil. Sabe qual é a diferença? Elas não estão vindo para Pernambuco. Qual foi a grande indústria anunciada em Pernambuco? Qual é a última grande obra inaugurada em Pernambuco?", questionou Campos. Segundo o socialista, quando seu pai Eduardo Campos era governador, o Estado inaugurava obras estruturantes. Para João Campos, "as obras inauguradas recentemente é coisa muito pequena”.

Para o presidente nacional do PSB, Pernambuco perdeu o protagonismo e tem ficado de fora de discussões nacionais importantes. “Hoje, o governo do estado não tem tamanho, não senta em nenhuma mesa grande do Brasil para tomar decisões. A gente precisa ter tamanho para sentar na mesa e tomar a decisão para trazer [indústria de grande porte] para Pernambuco”.

Aliança natural

Questionado sobre a aliança entre o PSB e o PT, João Campos salienta que se trata de um processo natural e respaldado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nós temos uma aliança no Brasil inteiro. São 27 estados. Nos 27, o PSB apoia o presidente Lula. A gente está falando de uma relação construída por Dr. Arraes, meu bisavô, por meu pai, uma relação de amizade pessoal e uma relação de aliança política”.

O ex-prefeito do Recife fez questão de ressaltar que, no vídeo em que Lula declara apoio à sua pré-candidatura, o chefe do Executivo frisou que o PSB é a principal aliança nacional do PT. “A primeira coisa que ele disse, ele disse duas coisas ali logo na entrada, que é o PSB, que é o partido que João preside nacionalmente, é a nossa principal aliança nacional. Segundo, isso é um compromisso histórico”.