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Raquel evita tom político, mas aliados usam entregas para enaltecer governo estadual

Governadora participou da solenidade de reabertura de três equipamentos culturais do Sítio Histórico de Olinda

Elaine Guimaraes

Publicado: 30/06/2026 às 16:46

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Governadora Raquel Lyra/Maurício Ferry/DP Foto

Governadora Raquel Lyra (Maurício Ferry/DP Foto)

Durante a reabertura de três equipamentos culturais do Sítio Histórico de Olinda, nesta terça (30), no Grande Recife, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), evitou o tom político em fala no Mosteiro de São Bento, um dos locais que foi entregue à população após processo de restauro.

Na ocasião, Raquel Lyra afirmou que não faria um discurso, mas usaria o espaço para agradecer. “É uma honra para mim, como cristã, católica, poder fazer parte da história da restauração de locais de fé como estes, como a Igreja de São Pedro Mártir de Verona. Para nós, pernambucanos, nascidos nesse chão, cuidar de patrimônios e, ainda mais, daqueles que dialogam com a nossa fé, com quem somos, com os nossos valores, não é mero compromisso, é uma missão”, disse.

Segundo a governadora, a gestão estadual está investindo mais de R$ 200 milhões na recuperação de patrimônio histórico. Em Olinda, o aporte é financiado pelo governo federal, por meio do PAC Cidades Históricas, como também pelo governo de Pernambuco.

“A Igreja de São Pedro estava fechada há 10 anos. O Museu de Arte Contemporânea está fechado há 11 anos, com risco de queda, de perda de materiais, de obras de arte e, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de poder chegar aqui e ter um time técnico comprometido, construir parcerias”, ressaltou.

 

Se, por um lado, a governadora utilizou um discurso ameno, aliados, como a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, e o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), aproveitaram para exaltar a gestão estadual. 

"Em três anos e meio, eu estou falando do maior canteiro de obras de restauração da história. A preservação em Pernambuco está sendo tratada de maneira transversal, como deve ser feito (...) Esse é o modelo de gestão colaborativo da governadora Raquel Lyra", frisou Renata. 

Já Túlio ressaltou a parceria com o governo federal, com ênfase ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Cuidar e preservar o patrimônio histórico é uma decisão política. E essa decisão política, a gente tem visto, falo do nosso presidente Lula e, no âmbito estadual, da governadora Raquel Lyra. O que a gente viu hoje é uma entrega de material de um edifício restaurado, mas é também uma entrega imaterial do subjetivo, do histórico. E eu, governadora, tenho muito orgulho. Eu vejo o seu governo fazendo entrega materiais e imateriais."

 

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aliados , governo estadual , Olinda , Raquel Lyra
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