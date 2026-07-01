Raquel Lyra entrega requalificação de rodovias e inaugura ponte no Agreste

Durante a agenda, Raquel Lyra autorizou ainda o início das ações do programa Ilumina PE em Altinho, com a substituição de mais de 400 pontos de iluminação pública

Principal entrega foi a restauração da PE-149, que recebeu R$ 51,2 milhões em investimentos (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) entregou, nesta terça-feira (30), obras de requalificação de rodovias estaduais e inaugurou uma nova ponte sobre o Rio Una, em agendas realizadas nos municípios de Altinho e São Joaquim do Monte, no Agreste pernambucano. Somados, os investimentos nas intervenções ultrapassam R$ 76 milhões.

A principal entrega foi a restauração da PE-149, que recebeu R$ 51,2 milhões em investimentos. A obra contemplou 47 quilômetros da rodovia, no trecho entre o entroncamento da BR-104, em Agrestina, e o município de Lajedo, beneficiando cerca de 100 mil moradores da região.

Segundo o Governo do Estado, a intervenção incluiu restauração completa do pavimento, reciclagem da base da pista, melhorias no sistema de drenagem, recuperação de pontes e implantação de nova sinalização horizontal e vertical.

Ainda em Altinho, a governadora inaugurou a nova ponte sobre o Rio Una, localizada na VPE-147, no trecho que liga o distrito de Barra do Jardim, em Agrestina, ao município. A obra recebeu investimento de R$ 3,25 milhões e substituiu a antiga estrutura, que apresentava problemas de conservação. Também foram executadas obras de pavimentação nas vias de acesso ao equipamento.

Durante a agenda, Raquel Lyra autorizou ainda o início das ações do programa Ilumina PE em Altinho, com a substituição de mais de 400 pontos de iluminação pública.

Já em São Joaquim do Monte, foi entregue a requalificação da PE-112. Com investimento de R$ 21,89 milhões, a obra recuperou 20 quilômetros da rodovia entre o entroncamento da PE-103, em Camocim de São Félix, e a PE-109, em São Joaquim do Monte.

De acordo com a gestão estadual, a recuperação das rodovias busca melhorar as condições de tráfego, ampliar a segurança viária e facilitar o deslocamento de moradores, além do transporte da produção agrícola entre municípios do Agreste.

A governadora afirmou que as obras integram a estratégia de recuperação da malha rodoviária estadual e destacou que as intervenções devem contribuir para a mobilidade na região.

As agendas contaram com a presença do secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Pedro Neves; do diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira; do diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), André Fonseca; além de deputados estaduais, do deputado federal Túlio Gadelha e prefeitos de municípios da região.

