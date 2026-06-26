Em palanque com deputados do PT, Raquel Lyra anuncia R$ 75,5 milhões para setor rural

Ato liderado por Raquel Lyra reuniu movimentos sociais e parlamentares do PT em meio às costuras para o cenário eleitoral do estado

Da esquerda para a direita, Antônio Moraes (PSD), Joaquim Lira (PV), a governadora Raquel Lyra (PSD), a presidente da Fetape Cícera Nunes, Doriel Barros (PT) e João Paulo Lima (PT). (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

A composição do palanque da governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), no anúncio de ações para a agricultura familiar nesta sexta-feira (26) sinalizou um aceno direto aos setores da esquerda em Pernambuco.

No evento, realizado na sede do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), no Recife, a gestora dividiu espaço com lideranças de movimentos sociais e com os deputados estaduais petistas João Paulo e Doriel Barros.

Em março, os parlamentares faltaram à reunião estadual da legenda por serem contra a resolução que definia o apoio do partido ao pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB). Conforme apurado pelo Blog Dantas Barreto na época, eles consideraram que não seria estrategicamente benéfico para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter apenas um palanque no estado.

Em seu discurso na entrega desta sexta-feira, Raquel, mais uma vez, fez menção às viagens a Brasília para conversar com Lula e seus ministros, agradecendo pela parceria administrativa.

Investimento e entregas

Com um aporte de R$ 75,5 milhões, as ações devem beneficiar mais de 22 mil famílias em todas as regiões do estado por meio da implantação e entrega de cisternas, da distribuição de máquinas e equipamentos agrícolas, além da renovação da frota da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro).

“Temos fortalecido a agricultura familiar com entrega de equipamentos, assistência técnica e programas que garantem renda e oportunidade para quem vive no campo. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam permanecer em suas comunidades com dignidade, produzindo e sustentando suas famílias”, afirmou Raquel Lyra. “Esse trabalho mostra que Pernambuco tem um governo que enxerga e chega à vida de quem mais precisa”.

Do total anunciado, mais de R$ 45 milhões serão destinados à segurança hídrica, contemplando a instalação de mais de cinco mil cisternas para famílias do Sertão, Agreste e Zona da Mata. Na área de mecanização rural, foram entregues 144 conjuntos motorizados de microtratores, equipados com enxada rotativa e carreta reboque.

De acordo com a gestão estadual, o pacote representa “um dos maiores conjuntos de investimentos já realizados pelo Governo de Pernambuco para impulsionar o desenvolvimento rural”.

Também foram entregues 503 equipamentos agrícolas, entre tratores de pneu, grades aradoras, ordenhadeiras mecânicas, ensiladeiras e sulcadores, além de plantadeiras e reboques. A iniciativa inclui ainda a entrega de 32 novos veículos para a Adagro, reforçando a estrutura operacional da defesa agropecuária em Pernambuco.

O deputado Doriel Barros endossou a relevância das medidas. “Quem abastece o mercado hoje é a agricultura familiar. Nas feiras do interior, a carne que está lá vem do agricultor que cria sua vaquinha, cria seu bode. O alimento que chega à mesa vem da agricultura familiar. Então esse povo precisa ser apoiado”, pontuou.

Também presente na solenidade, a presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Pernambuco (Fetape), Cícera Nunes, ressaltou a importância dos investimentos. “São políticas públicas beneficiando quem mais precisa. O Governo do Estado pode contar com a gente nessa luta por um Pernambuco cada vez melhor”, afirmou.