Municípios em Situação de Emergência estão entre os com maiores gastos com shows juninos em Pernambuco

Os dados são do Painel de Transparência, do MPPE; eles mostram que três das dez cidades com maiores gastos fazem parte da lista de municípios em Situação de Emergência, conforme decreto do Governo de Pernambuco publicado nesta terça-feira (30)

Com Roberto Carlos e João Gomes, programação do São João 2026 de Caruaru é divulgada (Elvis Edson/PMC)

Três dos dez municípios com maiores gastos públicos na contratação de artistas para shows do ciclo junino de Pernambuco, em 2026, estão entre as cidades em Situação de Emergência, conforme decreto publicado pelo Governo de Pernambuco no Diário Oficial desta terça-feira (30).

Os dados são do Painel de Transferência das Festividades Juninas 2026, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

No ranking dos maiores gastos, Arcoverde aparece na quinta colocação. O município do Sertão do Moxotó utilizou R$ 7,5 milhores da verba pública local com a programação de shows do São João.

De 13 a 24 de junho, passaram 70 artistas e bandas pelos palcos de Arcoverde. Dentre os mais badalados, esteve Wesley Safadão, que recebeu cachê mais alto do São João de Pernambuco: R$ 1,5 milhão.

Na lista das maiores contratações que a prefeitura local bancou estão também Xand Avião e Zé Vaqueiro, que receberam R$ 800 mil e R$ 600 mil, respectivamente.

Do Sertão do Araripe vem a sétima colocada no ranking de gastos públicos do Painel de Transparência das Festividades Juninas 2026 do MPPE.

Araripina utilizou R$ 5,93 milhões para custear as apresentações do São João. Elas aconteceram de 17 a 20 de junho e foram 12 no total.

Dentre os cachês mais altos estão também Wesley Safadão, com R$ 1,5 milhão. A mesma quantia recebeu Gusttavo Lima.

Natanzinho Lima e Pablo completam a relação dos shows mais onerosos do município, com R$ 850 mil e R$ 765 mil, respectivamente.

Do Sertão para o Agreste, Santa Cruz do Capibaribe ocupa a oitava colocação. Foram gastos R$ 4,41 milhões conforme o monitoramento do Painel de Transparência.

O início das apresentações aconteceu no dia 13 de junho, com Simone Mendes no palco. Ela foi a contratação mais cara da programação municipal: R$ 900 mil.

Até o dia 23 de junho, também passaram por lá Xand Avião e Wesley Safadão (R$ 800 mil e R$ 750 mil), outros artistas entre os maiores cachês pago pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe.

O Painel de Transparência

O Painel de Transparência das Festividades Juninas 2026 tem caráter colaborativo e preventivo, conforme o MPPE.

Os municípios têm até o dia 2 de julho para compartilharem os dados relativos aos gastos públicos com shows do ciclo do São João no estado.

Até esta terça-feira (30), 136 cidades pernambucanas aderiram à ferramenta do Ministério Público.

Segundo os dados do Painel, foram 2.716 apresentações no período de 1.695 artistas contratados. O valor total dos contratos superam os R$ 173 milhões.

Situação de Emergência

O decreto nº 60.960 foi publicado pelo Governo de Pernambuco, no Diário Oficial do estado desta terça-feira (30), determinando Situação de Emergência para 75 municípios do Sertão e Agreste.

De acordo com a publicação, os locais listados no Anexo Único são “afetados por desastre de estiagem indutor de seca hidrológica nos reservatórios da rede de abastecimento”.

O texto ressalta que “os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelo evento adverso, haja vista a situação socioeconômica desfavorável das regiões”.

De acordo com o decreto, que tem validade de 180 dias, a partir desta terça, a situação exige do Governo de Pernambuco a adoção de medidas para restabelecer a normalidade das regiões afetadas.