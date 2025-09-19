Rueda consta denúncia e aponta "pano de fundo político" orquestrado por adversários

Presidente nacional do União Brasil Antônio Rueda fez postagens nas redes sociais, um dia após ter sido apontado como "domo de aviões" que teriam relação com lavagem de dinheiro

Presidente do União Brasil, Antonio Rueda (Foto: União Brasil/Reprodução)

O presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, rebateu a informação de que seria um dos donos de quatro jatos executivos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba (TAP).

Essas aeronaves, conforme depoimento de um piloto, teriam sido usadas por líderes de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Mauro Caputti Mattosinho, afirmou ter escutado de seu chefe, na época, que o presidente do União Brasil chefiava um grupo com “muito dinheiro que precisava gastar” na compra das aeronaves. Mattosinho disse ter repetido a versão há 17 dias em depoimento prestado à PF, na cidade de São Roque, em São Paulo.

Em nota divulgada nas redes sociais, Rueda apontou a existência de um “pano de fundo político” orquestrado nas “leviandades” divulgadas para atacar adversários, por meio de uma “operação policial séria”.

O presidente da legenda disse ainda estar sendo alvo de “ilações irresponsáveis e sem fundamento”, afirmando não existir “qualquer lastro fatídico” que comprove as alegações contra sua pessoa.

Também em nota oficial divulgada, por meio de sua Executiva Nacional e das lideranças no Congresso Nacional, o partido manifestou irrestrita solidariedade ao seu presidente diante das “notícias infundadas, prematuras e superficiais que tentam atingir a honra e imagem” do presidente da legenda.

A manifestação do União Brasil também destacou que as “inverdades” divulgadas após poucos dias da determinação oficial de afastamento de filiados do partido de cargos ocupados no Governo Federal, causaram “profunda estranheza”.

Ainda segundo o presidente da legenda, as medidas cabíveis “contra campanhas difamatórias” estão sendo tomadas, para a proteção de seu nome e reputação do União Brasil.