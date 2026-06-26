Teresa Leitão se reúne com Lula na segunda para definir prioridades do governo no Senado

Reunião antecederá o início das conversas de Teresa Leitão com a presidência do Senado para negociar o andamento das matérias de interesse do Executivo

Entre os temas considerados prioritários pelo governo estão a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Recém-anunciada como nova líder do governo no Senado, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) terá, na próxima segunda-feira (29), a primeira reunião oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após assumir a função. O encontro marcará o início da estratégia de articulação política da parlamentar à frente da liderança governista e deve servir para alinhar as principais pautas que o Palácio do Planalto pretende destravar na Casa.

Entre os temas considerados prioritários pelo governo estão a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, apontadas pelo próprio presidente ao anunciar Teresa para o cargo. Também devem entrar na pauta outros projetos estratégicos para a reta final do mandato presidencial.

Segundo interlocutores do Planalto, a reunião antecederá o início das conversas de Teresa Leitão com a presidência do Senado para negociar o andamento das matérias de interesse do Executivo. A avaliação é que o alinhamento direto com Lula será fundamental para definir a condução das articulações políticas nas próximas semanas.

Teresa Leitão foi escolhida por Lula para substituir o senador Jaques Wagner (PT-BA), que deixou a liderança do governo no Senado nesta semana. Ao anunciar a decisão, o presidente afirmou que a pernambucana terá a missão de "articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira", citando expressamente a PEC da Segurança Pública e o fim da escala 6 por 1.

Nas redes sociais, logo após o anúncio, Teresa agradeceu a confiança do presidente e afirmou que recebeu o convite "com senso de responsabilidade". A senadora também ressaltou que exercerá a função orientada pelos princípios que marcaram sua trajetória política e reforçou o compromisso com o diálogo e a defesa das pautas do governo.

Primeira mulher pernambucana eleita para o Senado, Teresa assumirá uma das funções mais estratégicas da articulação política do Executivo no Congresso. Cabe ao líder do governo negociar a tramitação de projetos, construir acordos entre as bancadas e atuar como principal interlocutor do Palácio do Planalto junto aos senadores.

A expectativa é que, após a conversa com Lula, a parlamentar inicie uma agenda de reuniões com lideranças partidárias e com o presidente do Senado, buscando construir as condições políticas para o avanço das matérias consideradas prioritárias pelo governo.

