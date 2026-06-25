Em meio a crise, Flávio grava vídeo e pede desculpas à Michelle Bolsonaro

Em um trecho d publicação Flávio Bolsonaro diz ter "total convicção" de que ele e Michelle querem "livrar o Brasil das mãos sujas do PT"

Na noite desta sexta-feira, 5, Flávio disse que se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teria manifestado apoio ao pleito ao Planalto no próximo ano (Foto: Reprodução/YouTube)

Mais um capítulo da novela "Flávio e Michelle Bolsonaro”, que iniciou nesta quarta-feira (24), com a publicação da então madrasta e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em que ela relata ter sofrido "humilhação" pelo parlamentar.



O pré-candidato à presidência da República pelo PL, publicou um vídeo, na tarde desta quinta-feira (25), com conteúdo praticamente idêntico à nota escrita que havia divulgado na noite da última quarta-feira (24).

O vídeo de Flávio repete o pedido de desculpas a Michelle, porém enfatiza elogios à madrasta, faz mais considerações sobre a família Bolsonaro e exclui o trecho da nota em que havia dito que ela não retornou aos seus telefonemas.

"Mais uma vez, peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com o meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil", declarou Flávio, em um dos trechos.

Em outro trecho com alterações, Flávio afirma: "Tenho total convicção de que eu, Michelle, você que está me assistindo, a gente tem o mesmo objetivo: quer o melhor para o nosso País e livrar o Brasil das mãos sujas do PT".

O senador acrescenta também: "A minha família é igual à sua, que está me assistindo. A gente também é de carne e osso. A gente erra, acerta, tem divergências, pensa diferente em alguns pontos concorda em outros. E vida que segue. O importante é que a gente vai superar e vai seguir em frente juntos".

No vídeo, Flávio não cita a ligação não correspondida por Michelle. No texto da quarta, o senador havia escrito: "Ontem (terça) liguei para a senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião, na próxima quarta-feira, com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil".

Assista ao vídeo

Na manhã desta quinta-feira (25) a mulher de Flávio também se manifestou. Fernanda Bolsonaro, partiu em defesa do senador: "Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas", disse Fernanda Bolsonaro no X (antigo Twitter).

Após grande repercussão do seu pronunciamento, Michelle Bolsonaro, publicou em seus stories, na manhã desta quinta-feira (25), o seguinte texto: “Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz”.



*Com Estadão Conteúdo