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Desavença

Valdemar, após crise de Flávio e Michelle: "Admiro os que defendem aquilo que acreditam"

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto afirmou em nota que irá conversar pessoalmente com a ex-primeira-dama e com o senador

Estadão Conteúdo

Publicado: 25/06/2026 às 13:42

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Valdemar Costa Neto, presidente da Executiva Nacional do Partido Liberal/Foto: Evaristo Sá/AFP

Valdemar Costa Neto, presidente da Executiva Nacional do Partido Liberal (Foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se manifestou nesta quinta-feira (25) em relação à crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Na quarta-feira (24), a ex-primeira-dama publicou um vídeo no qual diz que o senador a "desrespeitou" e "humilhou". Na nota, Valdemar diz que vai conversar pessoalmente com os dois, mas que admira os que defendem o que acreditam.

"Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. É essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política", disse Valdemar.

Na nota, o presidente do PL ainda afirma que "a liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia".

"Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos", destaca, completando:

"O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem: a defesa da liberdade, o respeito às diferenças e a convicção de que cada pessoa deve ter o direito de ser exatamente quem é".

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Valdemar Costa Neto ainda afirma que irá conversar pessoalmente com os dois envolvidos. "Assim que falar pessoalmente com os dois irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. O PL segue focado em retirar esse governo que está aí e devolver o Brasil aos brasileiros, e nada será capaz de nos tirar desse foco".

Após o vídeo de Michelle, Flávio Bolsonaro publicou uma carta aberta em resposta à ex-primeira-dama. O senador disse ainda que tentou convidar a ex-primeira-dama para participar de uma reunião com as lideranças femininas conservadoras, mas que ela nem atendeu a ligação nem respondeu a mensagem.

"Fiz mais um gesto não correspondido", enfatizou.

Nesta quinta, Michelle fez uma nova publicação, dizendo que não há briga e que não tem raiva de ninguém.

Bolsonaro , crise , flavio , Michelle , PL
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