Valdemar, após crise de Flávio e Michelle: "Admiro os que defendem aquilo que acreditam"

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto afirmou em nota que irá conversar pessoalmente com a ex-primeira-dama e com o senador

Valdemar Costa Neto, presidente da Executiva Nacional do Partido Liberal (Foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, se manifestou nesta quinta-feira (25) em relação à crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Na quarta-feira (24), a ex-primeira-dama publicou um vídeo no qual diz que o senador a "desrespeitou" e "humilhou". Na nota, Valdemar diz que vai conversar pessoalmente com os dois, mas que admira os que defendem o que acreditam.

"Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido. É essa autenticidade que nos conecta com o povo brasileiro e fortalece nossa atuação política", disse Valdemar.

Na nota, o presidente do PL ainda afirma que "a liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia".

"Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos", destaca, completando:

"O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem: a defesa da liberdade, o respeito às diferenças e a convicção de que cada pessoa deve ter o direito de ser exatamente quem é".

Valdemar Costa Neto ainda afirma que irá conversar pessoalmente com os dois envolvidos. "Assim que falar pessoalmente com os dois irei me manifestar publicamente, mas já adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam. O PL segue focado em retirar esse governo que está aí e devolver o Brasil aos brasileiros, e nada será capaz de nos tirar desse foco".

Após o vídeo de Michelle, Flávio Bolsonaro publicou uma carta aberta em resposta à ex-primeira-dama. O senador disse ainda que tentou convidar a ex-primeira-dama para participar de uma reunião com as lideranças femininas conservadoras, mas que ela nem atendeu a ligação nem respondeu a mensagem.

"Fiz mais um gesto não correspondido", enfatizou.

Nesta quinta, Michelle fez uma nova publicação, dizendo que não há briga e que não tem raiva de ninguém.

