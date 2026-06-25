Mulher de Flávio Bolsonaro defende o marido após Michelle dizer que ele a desrespeitou

Defesa veio após vídeo de Michelle Bolsonaro falando que o enteado foi "ríspido e a desrespeitou ao telefone

Fernanda Bolsonaro fez publicação no X (antigo Twitter) (Reprodução - Redes Sociais)

A esposa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fernanda Bolsonaro, partiu em defesa do senador após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicar um vídeo em que afirmou que o enteado a desrespeitou por telefone.

"Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas", disse Fernanda Bolsonaro no X (antigo Twitter).

Michelle publicou um vídeo em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (25), dizendo que o enteado a "maltratou" em um telefonema após ela se posicionar contra uma aliança da família Bolsonaro com Ciro Gomes (PSDB) na disputa eleitoral do Ceará.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", disse Michelle na publicação.

No vídeo, a ex-primeira-dama afirmou não aceitar a aliança com "um homem que é contra o maior líder da direita". Além disso, segundo Michelle, o acordo do PL do Ceará com Ciro Gomes preteriu sua aliada Priscila Costa, vereadora de Fortaleza.

Em resposta, Flávio Bolsonaro publicou uma nota dizendo que "nunca" havia desrespeitado Michelle. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", afirmou o senador. Segundo o pré-candidato a presidente, as discordâncias sobre acordos partidários são "naturais".

"Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo: o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda", disse o filho "01" de Bolsonaro. Em réplica ao senador, Michelle afirmou "não ter raiva de ninguém".

