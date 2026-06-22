Pré-candidatos ao Governo de Pernambuco cumprem agendas políticas nas festas de São João

Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) intensificam agendas pelo interior e pela capital (Foto 1:Yacy Ribeiro/Secom. Foto 2: Edson Holanda)

A poucos dias do dia de São João, comemorado na próxima quarta-feira (24), a agenda dos pré-candidatos ao Governo de Pernambuco passou a contar com as principais festas juninas do estado. O período é historicamente utilizado por lideranças políticas para o cumprimento de agendas públicas e contato com a população nas diferentes regiões do estado, estendendo-se do Sertão ao Grande Recife.

O trânsito entre polos de grande porte e distritos rurais serve como termômetro político por reunirem prefeitos, deputados e lideranças locais nos pátios de evento a poucos meses do pleito eleitoral. No entanto, o cientista político Bhreno Vieira alerta que o problema aparece quando o político transforma a festa em um ato de campanha fora de época.

“O limite é o não pedido de voto, seja ele direto ou indireto. Porque fez isso, fere a legislação eleitoral, já vigente, para o período de pré-campanha”, explica ele.

Segundo Vieira, os políticos em pré-campanha precisam ter cautela, especialmente postulantes que já estão em cargos públicos. “A governadora não pode usar o peso da máquina que é financiada pelo governo para favorecer o nome nesse sentido. A mesma coisa também os prefeitos, eles não podem usar o nome de pré-candidatos para dizer que isso ou aquilo foi teve apoio de fulano de tal”, exemplificou.

De acordo com o cientista político, atitudes dessa natureza, quando configuram favorecimento de quem já está no controle da máquina pública, tornam a competição desleal.

Agenda dos pré-candidatos é extensa

No caso da governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), as agendas iniciaram no final de maio, na abertura oficial do São João de Caruaru, seu reduto eleitoral. Dias depois, em 13 de junho, Raquel retornou a Caruaru onde prestigiou a festa do Alto do Moura, uma das festas mais tradicionais do município. Antes, a governadora esteve em Bezerros, também no Agreste, no São João de Serra Negra, descrita por ela como “uma festa linda de muito aconchego e forró”.

Na terça (16), a gestora estadual participou da abertura oficial do São João de Salgueiro, no Sertão Central. No dia seguinte, participou da abertura do São João de Araripina, no Sertão do Araripe. Já na última sexta (19), esteve no São João de Petrolina, reduto de seu pré-candidato ao Senado Federal, Miguel Coelho.

“O São João de Petrolina é uma festa que se reinventa a cada ano, valorizando a nossa cultura popular e reunindo grandes artistas para garantir alegria ao nosso povo”, disse a pré-candidata à reeleição. Raquel também esteve no sábado (20) no São João de Limoeiro, e no domingo (22), no de Gravatá, ambos no Agreste de Pernambuco.

Por outro lado, o São João de João Campos (PSB), que pleiteará o governo estadual em Outubro, começou na última sexta-feira (19), em visita à Casa de Luiz Gonzaga, em Exu. À noite do mesmo dia, o ex-prefeito do Recife prestigiou a abertura do São João de Araripina, ambos municípios no Sertão do estado.

Já no sábado (20), ainda no Sertão pernambucano, o postulante esteve em Serra Talhada, no Arraial do Distrito São João do Barro Vermelho. Na manhã seguinte, participou da tradicional Corrida da Fogueira, evento esportivo que integra a comemoração junina do município. Com ele, esteve a prefeita Márcia Conrado (PT), que o acompanhou em todas as agendas.

Ainda no domingo, a programação de João começou na Caminhada do Forró, em Arcoverde, também no Sertão de Pernambuco. Mais tarde do mesmo dia, ele marcou presença na Zona Norte do Recife, no Sítio Trindade, principal polo do São João da capital. Essa foi sua primeira aparição em festas juninas no Grande Recife.