Anderson Ferreira descarta a apoio a João: "Nunca iremos caminhar juntos"

Ferreira ressaltou que a legenda fará um movimento estratégico para fortalecer o palanque de Flávio Bolsonaro em Pernambuco (Foto: Hermes Costa Neto/Divulgação)

O presidente do PL em Pernambuco e pré-candidato a deputado federal, Anderson Ferreira, descartou um possível apoio a João Campos (PSB) no pleito ao governo do estado. Nos bastidores, a informação de que Ferreira teria se encontrado com lideranças do PSB de Pernambuco para apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito do Recife havia ganhado força na última semana.

Em entrevista ao Blog Cenário, porém, Ferreira salientou que tal cenário jamais se concretizará. "É impossível a gente caminhar com João Campos, porque ele tem aliança com o PT. Onde o PT está, o PL estará no outro palanque. Eu sempre deixei muito claro isso, não só agora, mas já venho falando isso há muito tempo e as pessoas já entenderam o nosso posicionamento".

Além disso, ele reforçou o compromisso do PL com a direita e frisou que o partido tem lado. "A política, principalmente da direita e do nosso campo PL, que é o maior partido do Brasil e de direita, é muito clara: a gente tem lado. E o lado de lá, que é o lado do PT junto com o PSB, esse lado não faz parte da direita de Pernambuco. Nós nunca iremos caminhar juntos."



Na ocasião, Ferreira também ressaltou que a legenda fará um movimento estratégico para fortalecer o palanque de Flávio Bolsonaro em Pernambuco. "Tenha certeza de que o PL vai fazer, sim, um movimento estratégico para fortalecer o palanque de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, seja com campanhas a governo ou a senador ou reforçando a bancada federal e estadual, mas nós vamos, sim, ter uma representatividade muito forte nesse processo eleitoral", disse.



"O eleitor de direita quer posicionamento"

Questionado sobre se a relação institucional da governadora Raquel Lyra (PSD) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria um impedimento para uma possível aliança no estado, Anderson Ferreira frisou que o eleitor de direita "quer posicionamento" e salientou que o PL apoiará quem "caminhará com Flávio Bolsonaro".

"No momento certo, nós vamos convocar a imprensa para falar qual vai ser o movimento do PL em Pernambuco. O que está ocorrendo é que o gabinete do ódio, tanto de um campo quanto do outro, o que mostra o desespero que as pessoas têm quando o PL define um posicionamento dentro do estado de Pernambuco e que define também o futuro de Pernambuco".

Candidatura própria

Na última semana, o PL voltou a cogitar candidatura própria ao Governo de Pernambuco. Segundo o presidente da legenda no estado, a definição das pré-candidaturas será após o São João, ou seja, no final deste mês de junho.

No mesmo período, o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL) afirmou ao Jornal do Commercio que a definição do postulante ao Palácio do Campo das Princesas pode ser decidida no dia 25 de junho e deve ocorrer mediante o encontro de lideranças do PL.