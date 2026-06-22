Gilson Machado pede para público deixar política um pouco de lado durante show em Caruaru

A fala teria sido uma resposta a pessoas na plateia que, durante a apresentação, começaram a entoar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Gilson Machado Neto (Podemos) é pré-candidato a deputado federal no pleito de 2026 (Foto: Jorge Farias)

Pré-candidato a deputado federal por Pernambuco, Gilson Machado Neto (Podemos) aproveitou uma apresentação musical no São João de Caruaru para defender uma trégua nas disputas políticas. A declaração foi feita durante show da banda Forró da Brucelose, no qual o político-sanfoneiro participou, no Polo Alto do Moura, neste domingo (21).

Em vídeo que circula nas redes sociais, Gilson interrompe a apresentação para fazer um apelo aos presentes. "Eu só quero pedir uma coisa. Minha gente, esquece um pouquinho política. Tanta mulher pra dançar, tanto cara bom pro cara estar conhecendo", pediu o ex-ministro do Turismo.

A fala teria sido uma resposta à parte do público que, durante o espetáculo, começou a entoar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a fazer gesto da letra "L" com as mãos. Gilson é um dos principais nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro em Pernambuco.

Apoio a Raquel Lyra



Nos bastidores da política, entretanto, Gilson Machado segue em articulação para a disputa eleitoral de 2026. Nas redes sociais, também neste domingo (21), ele declarou apoio à governadora Raquel Lyra (PSD) para a reeleição. Em publicação nas redes sociais, declarou que estará ao lado da gestora estadual em 2026 e defendeu a continuidade do atual projeto administrativo.

"Por responsabilidade política e compromisso, com o futuro do nosso estado, declaro o apoio do meu grupo à governadora Raquel Lyra, reconhecendo o trabalho sério que vem realizando na recuperação de Pernambuco, na atração de investimentos, na melhoria da infraestrutura e na construção de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento", disse em publicação no Instagram.

A manifestação reforça a aproximação entre o grupo bolsonarista representado por Gilson e a governadora, movimento que vem sendo acompanhado com atenção pelos partidos que integram a oposição no Estado.