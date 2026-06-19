Em Exu, João Campos promete criar Jogos Escolares da Cultura de Pernambuco

Durante visita ao Museu do Gonzagão e ao Parque Asa Branca, João também defendeu maior participação do Estado na preservação do patrimônio cultural pernambucano

Até o momento, não há confirmação se João Campos participará do São João de Caruaru, reduto político de Raquel Lyra (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) cumpriu agenda nesta sexta-feira (19) em Exu, no Sertão do Araripe, onde anunciou a intenção de criar os Jogos Escolares da Cultura de Pernambuco, iniciativa voltada à valorização de talentos estudantis e de manifestações culturais em todo o estado.

Na terra de Luiz Gonzaga já no clima dos festejos juninos, João participou de visitas, ouviu demandas da população e realizou mais uma edição do projeto "Anota Aí!", espaço de escuta popular promovido pelo socialista durante sua pré-campanha.

Segundo o ex-prefeito do Recife, a proposta dos Jogos da Cultura prevê etapas regionais envolvendo estudantes da rede pública estadual nas áreas de música, dança e outras expressões artísticas.

Durante visita ao Museu do Gonzagão e ao Parque Asa Branca, João também defendeu maior participação do Estado na preservação do patrimônio cultural pernambucano e no incentivo à formação de novas gerações de artistas.

“O estado pode ajudar com recursos, equipamentos e infraestrutura para fortalecer as ações culturais”, declarou.

A agenda em Exu incluiu ainda a entrega de uma retroescavadeira e de ordenhadeiras destinadas a produtores rurais. Os equipamentos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares do deputado federal Pedro Campos (PSB), irmão do pré-candidato.

No encontro com moradores, foram apresentadas reivindicações relacionadas à saúde, infraestrutura e segurança pública. Entre elas, queixas sobre limitações no atendimento do Hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri, a necessidade de pavimentação da PE-545 e a ausência de uma unidade da Polícia Científica na região.

A passagem por Exu marca o início de mais um giro do pré-candidato pelo Sertão pernambucano durante o período junino. A agenda prevê visitas a Araripina e Serra Talhada.

Até o momento, não há programação anunciada para Caruaru, principal polo do São João de Pernambuco e reduto político da governadora Raquel Lyra (PSD), sua principal adversária na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas em 2026.

Entre os aliados que acompanharam a agenda, estavam presentes o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e o prefeito de Santa Cruz, Cachoeira (PSB).

