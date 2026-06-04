Em pré-campanha, João Campos propõe criação de Embarque Digital Pernambuco

De acordo com o pré-candidato, os cursos seriam custeados pelo Governo do Estado e disponibilizados para estudantes de todas as regiões de Pernambuco

João Campos quer criar Embarque Digital Pernambuco (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao governo do estado João Campos (PSB) quer criar o programa Embarque Digital Pernambuco, uma versão estadual da iniciativa atualmente desenvolvida pela Prefeitura do Recife, caso seja eleito para o Executivo Estadual.

"Em quatro anos, vou levar Pernambuco ao primeiro lugar, garantindo a gratuidade do ensino e residência tecnológica junto com as empresas de tecnologia. Com isso, a gente vai pegar uma geração inteira e dar a oportunidade de duplicar a renda média de suas famílias, como a gente vê no Embarque Digital do Recife”, disse o ex-prefeito.

A proposta de pré-campanha aconteceu durante uma visita ao Porto Digital, no Recife, em reunião com o presidente da instituição, Pierre Lucena, na quarta-feira (3). Segundo João Campos, é prevista a oferta de 10 mil vagas em cursos superiores de tecnologia para estudantes oriundos da rede pública de ensino ao longo de um eventual mandato de quatro anos.

De acordo com o pré-candidato, os cursos seriam custeados pelo governo do estado e disponibilizados para estudantes de todas as regiões de Pernambuco. A proposta também prevê ações para estimular a instalação de empresas de tecnologia no interior, ampliando para o estado o modelo adotado atualmente na capital pernambucana.

