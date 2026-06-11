Romeu Zema cumpre agenda em Pernambuco na próxima semana e participa de eventos no Recife e Agreste

O roteiro acontece entre os dias 18 e 20 de junho, passando pelas cidades do Recife, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em visita ao Diario nesta segunda (26) (Foto: Rafael Vieira / DP Foto)

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) desembarca em Pernambuco na próxima semana para uma série de compromissos políticos e institucionais. O roteiro acontece entre os dias 18 e 20 de junho, passando pelas cidades do Recife, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.

A passagem pelo estado faz parte da agenda nacional de articulações do presidenciável e deverá contar com encontros com lideranças partidárias, representantes do setor produtivo, empresários e integrantes da legenda em Pernambuco.

Começando no Recife, dia 18, com um encontro estadual promovido pelo Partido Novo . O evento reunirá filiados e dirigentes da sigla e será realizado no Recife Expo Center, no bairro de Santo Antônio. Antes da atividade, Zema concederá entrevista coletiva à imprensa.

No dia seguinte, o pré-candidato deverá participar de entrevistas em veículos de comunicação da Região Metropolitana do Recife e em seguida deverá se dirigir para o Agreste do estado.

Em Caruaru, Zema se reunirá com representantes do setor empresarial em evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic).

Já no sábado, a programação será dedicada a visitas em polos econômicos e culturais do interior pernambucano. Em Caruaru, Zema deverá passar pela Casa Museu do Mestre Vitalino e o trabalho desenvolvido por artesãos da região no Alto do Moura, também passando pela feira de artesanato local. Logo após, o pré-candidato seguirá para Santa Cruz do Capibaribe, para visitar o Moda Center.

A agenda será encerrada novamente em Caruaru, onde Zema deverá participar das festas juninas no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Após as agendas em Pernambuco, o pré-candidato continuará cumprindo agenda pelo Nordeste, seguindo para a Paraíba.

