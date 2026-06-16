Atriz de ‘O Agente Secreto’ e ‘Bacurau’, Tânia Maria recebe Título de Cidadã do Recife

Projeto da vereadora Jô Cavalcanti passou com ampla maioria na segunda-feira (15); votação ocorre dois meses após rejeição de título a Wagner Moura

Tânia Maria durante as gravações do filme "O Agente Secreto". (Divulgação/Victor Jucá)

A Câmara do Recife aprovou o Título de Cidadã do Recife à atriz Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto, ambientado no Recife dos anos 1970. No final de abril, a Câmara rejeitou a mesma honraria ao protagonista da obra, o ator Wagner Moura.

O projeto de decreto legislativo (PDL) de número 13/2026 foi votado em reunião plenária na segunda-feira (15). Dos 25 parlamentares presentes na sessão, apenas dois foram contrários, Thiago Medina (PL) e Eduardo Moura (Novo).

A matéria, apresentada pela vereadora Jô Cavalcanti em 25 de janeiro, foi aprovada por 3/5 da Casa. Anteriormente, o projeto havia sido aprovado na Comissão de Legislação e Justiça e na Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes (CECTE).

Natural de Parelhas, no Rio Grande do Norte, Sebastiana Maria de Medeiros Filha, Tânia Maria como é conhecida, construiu sua vida como trabalhadora popular, atuando como artesã e costureira durante décadas. Sua entrada no Cinema Brasileiro ocorreu no filme Bacurau, aos 72 anos.

De acordo com a justificativa do projeto, conceder o Título de Cidadã do Recife à Sra. Tânia Maria faz parte de uma visão de Política Cultural que reconhece o valor das trajetórias de mulheres sertanejas, promove a diversidade e defende a Cultura como ferramenta de transformação social. “Trata-se de um reconhecimento que dialoga com a luta pela democratização do acesso aos meios de produção cultural e pela descentralização das narrativas hegemônicas”, diz o texto.

Nas redes sociais, Jô comemorou a aprovação do título de cidadã para a atriz potiguar de 79 anos. “[...] essa atriz gigantesca que nos encantou e orgulhou em sua atuação em O Agente Secreto. Uma artista que ajuda a levar Pernambuco e nossa cultura para o mundo, em um filme que fez história e colocou o Brasil novamente na disputa pelo Oscar. Uma homenagem mais do que merecida para quem já mora há muito tempo no coração do nosso povo!”, escreveu.

Câmara rejeitou o título de Wagner Moura

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Há pouco menos de dois meses, a Câmara do Recife rejeitou o Título de Cidadão ao ator Wagner Moura. Mesmo recebendo 16 votos favoráveis e 7 contrários, a proposta foi arquivada por não alcançar o quórum mínimo exigido pelo regimento interno da Casa, que é de 23 votos favoráveis (3/5 do total de vereadores). O PDL de número 1/2026 foi rejeitado em reunião plenária no dia 27 de abril.

